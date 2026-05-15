După două titluri consecutive, roș-albaștrii au ratat calificarea în play-off și luptă acum pentru un loc în cupele europene prin intermediul barajelor.

În acest context, Thomas Neubert, fostul preparator fizic al campioanei României, a vorbit deschis despre presiunea uriașă de la club și despre impactul pe care declarațiile lui Gigi Becali îl au asupra jucătorilor.

Thomas Neubert dă cărțile pe față despre FCSB: „Unii jucători au probleme cu asta, 100%”

Neubert s-a despărțit de FCSB în luna martie, odată cu plecările lui Elias Charalambous și Mihai Pintilii. Germanul a avut trei mandate la club și a contribuit la câștigarea a patru titluri de campion alături de roș-albaștri.

Fostul preparator fizic susține că orice fotbalist care semnează cu FCSB știe de la început stilul patronului, însă nu toți reușesc să gestioneze presiunea publică.

„În acel moment, eu semnez un contract cu FCSB și știu că Gigi Becali este patron acolo, vorbește cum vrea el. Dacă el simte, vorbește pozitiv sau negativ. Sau face. Dacă eu știu asta din prima secundă, sunt pregătit mental pentru asta.

Dar, specific, cu mine, în ultimii șase ani, nu a spus nimic negativ despre mine sau personal. Am doar cuvinte bune despre el. Dar pot să vă spun că sunt jucători care au probleme cu asta, 100%. Nu sunt pregătiți mental”, a declarat Thomas Neubert la Fanatik.

FCSB joacă acum pentru salvarea sezonului. Roș-albaștrii trebuie să termine pe unul dintre primele două locuri din play-out pentru a merge la barajul de Conference League. Primul adversar va fi FC Botoșani, iar în cazul unei victorii, echipa va disputa meciul decisiv pentru Europa împotriva formației clasate pe locul 4 în play-off, poziție ocupată momentan de Dinamo.

În primele opt etape din play-out, FCSB a înregistrat patru victorii, două remize și două înfrângeri.