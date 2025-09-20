Roș-albaștrii sunt de nerecunoscut în startul noului sezon. Cu FC Botoșani, echipa pregătită de Elias Charalambous a consemnat a cincea înfrângere din campionat. La eșecuri se mai adaugă și patru rezultate de egalitate și o singură victorie!

Așadar, după 10 etape, FCSB se află abia pe poziția a 13-a în clasament cu doar șapte puncte înregistrate. Iar despre forma slabă pe care o traversează campioana a vorbit și Florin Gardoș, fost internațional român, la Play On Sport.

Florin Gardoș a văzut eșecul dureros al lui FCSB de la Botoșani și a reacționat categoric. ”Schimbare de antrenor?!”

Gardoș a mărturisit că nu mai este surprins de nicio înfrângere însemnată de FCSB în actuala stagiune. Pe deasupra, fostul stoper a sugerat că nu vede sens nici în schimbarea lui Elias Charlambous de pe banca tehnică, în ciuda absenței rezultatelor pozitive.

”Nu mă mai surprinde nimic. A devenit o normalitate. Toată lumea așteaptă, cumva, un moment zero, să se întâmple ceva. Dar nu se întâmplă nimic! Chiar nu știu ce ar trebui să se întâmple.

O schimbare de antrenor? Nu prea-i văd sensul. Pentru că oamenii ăștia au arătat ceva sezonul trecut.



Iar ar urma o perioadă în care s-ar chinui să găsească un antrenor care să accepte să lucreze în condițiile astea. Echipa mi se pare frustrată. Nu se mai bucură la goluri. S-a dus hora. Nu știu ce se va întâmpla, îți spun sincer”, a spus Florin Gardoș.

Pentru FCSB urmează meciul cu Go Ahead Eagles de joi, 25 septembrie, de la ora 19:45, în prima etapă din faza principală a competiției UEFA Europa League. Meciul va putea fi urmărit în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.

