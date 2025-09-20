Campioana a deschis scorul prin Daniel Bîrligea, după o acțiune frumoasă lucrată de Florin Tănase și Thiam, dar avantajul a rezistat doar patru minute.



Gazdele au egalat rapid și au lovit de două ori în repriza secundă, trimițând echipa lui Elias Charalambous pe locul 13, cu doar 7 puncte.



Statistică șocantă după eșecul de la Botoșani



Statistica este dramatică. În actuala stagiune, FCSB a marcat prima în 6 partide, dar a câștigat o singură dată, 1-0 cu Petrolul. În rest, a bifat patru înfrângeri și un egal, primind nu mai puțin de 12 goluri în repriza secundă, dintre care 7 după minutul 75! Mai mult, echipa stă cel mai prost din Superligă și la goluri primite din faze fixe: 8 în total.



„Chiar încerc să aflu motivele. Dacă te uiți, am marcat de multe ori primii în partide pe care apoi le-am pierdut. Ceva se întâmplă. Căutăm să găsim soluția în fiecare săptămână. Venim aici să obținem victorii, nu e stilul meu să mă plâng”, a declarat Elias Charalambous, vizibil afectat după un nou eșec.



FCSB are același număr de puncte, 7, pe care îl avea sezonul trecut după 10 etape formația Gloria Buzău (retrogradată), iar play-off-ul pare tot mai departe.

