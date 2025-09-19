FCSB a fost cea care a deschis scorul la Botoșani, prin Daniel Bîrligea, dar nu și-a putut menține avantajul. Botoșaniul a egalat după doar patru minute, iar în partea secundă a marcat de două ori.



Valeriu Iftime, patronul celor de la FC Botoșani, a identificat problema care a dus la forma slabă a FCSB-ului din campionat, cu o singură victorie în zece etape. Crede că omologul său, Gigi Becali, ar trebui să facă o schimbare la nivelul băncii tehnice.



Valeriu Iftime: ”Cred că Becali s-a trezit în seara asta”



În ultimele săptămâni, Becali a spus că nu se pune problema schimbării la nivelul staff-ului tehnic, invocând faptul că Elias Charalambous și Mihai Pintilii i-au adus două titluri și un sezon european de excepție.



„Dacă n-o face domnul Becali, să schimbe antrenorul, înseamnă că trăiește într-un vis paralel cu noi. (n.r. - Credeți că Charalambous e de vină?)Da, sută la sută! Nu e vorba că e un antrenor slab, e un antrenor care a pierdut totul. Faptul că acolo domnul Becali spune că e antrenor acolo, face, schimbă, Bîrligea stânga, ăla dreapta... prea l-a călcat în picioare pe omul ăsta!



Cred că patronul s-a trezit în seara asta. Botoșaniul i-a bătut bine, cu fotbal, cu tot. Dacă vor mai mult, au nevoie de mai mult. Nu i-a bătut nimeni în stilul ăsta”, a spus Valeriu Iftime, la Digi Sport.



Elias Charalambous este antrenorul FCSB-ului din luna martie a anului 2023. De atunci a bifat 139 de meciuri, reușind să câștige 73 dintre acestea. 36 s-au încheiat la egalitate, iar 30 au fost înfrângeri.



FC Botoșani urcă pe locul doi



În urma acestui rezultat, FC Botoșani urcă pe locul doi, cu 19 puncte, la patru puncte distanță de liderul Universitatea Craiova și la egalitate cu Rapid, dar cu un meci în plus. De partea cealaltă, FCSB rămâne cu șapte puncte și este pe locul 13, la egalitate cu Hermannstadt și CFR Cluj.



FCSB rămâne cu o singură victorie, patru rezultate de egalitate și cinci înfrângeri după această rundă. Doar Petrolul, Csikszereda Miercurea Ciuc și Metaloglobus București stau mai rău în clasament.

