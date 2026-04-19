Ministrul Cătălin Predoiu a transmis oficial că viitoarea arenă din Ștefan cel Mare va primi numele lui Mircea Lucescu.

Cornel Dinu, nemulțumit de decizia ca stadionul din Ștefan cel Mare să poarte numele „Mircea Lucescu”

Cornel Dinu a fost întrebat despre anunțul făcut de Ministrul Afacerilor Interne, iar legenda echipei din Ștefan cel Mare s-a declarat nemulțumit.

„Procurorul” consideră că noul stadion al lui Dinamo ar trebui să poate numele clubului.

„Nu pot să comentez asta. Actualul Minister de Interne este departe de cunoașterea adevăratului palmares al clubului Dinamo. Convingerea mea este că noul stadion ar trebui să păstreze numele de Dinamo.

Eventual, dacă se consideră că au existat niște jucători care au scris istorie la Dinamo și care au un parcurs prin care să se identifice cu acest club, poate că tribunele și peluzele ar trebui să capete numele acestora.

Eu am o satisfacție deosebită, sunt poate singurul din lume care a ocupat toate pozițiile posibile în club. Jucător, antrenor, președinte, decenii la rând. Dinamo este o entitate care nu trebuie să dispară. Clubul are un palmares recunoscut în lume, stadionul este central”, a transmis Cornel Dinu, conform digisport.ro.

Un pedagog pentru generații de fotbaliști

Ministrul Afacerilor Interne a făcut anunțul cu privire la identitatea viitoarei arene a clubului. „Am decis ca viitorul stadion al Clubului Sportiv Dinamo București să poarte numele „Mircea Lucescu”. Prin această decizie celebrăm nu doar un antrenor, ci o instituție a fotbalului românesc, european și mondial”, a spus Cătălin Predoiu.

„Dincolo de rezultate, Mircea Lucescu este și un mare pedagog al fotbalului. Un om bun care a înțeles că, înainte de a apărea pe tabela de joc, victoria se naște și crește mai întâi în mintea și sufletul celor pe care îi formezi.

Avem încrederea că numele său va inspira fiecare sportiv care va păși în viitoarea Arenă Mircea Lucescu. Respect pentru Mircea Lucescu!”, a mai spus Cătălin Predoiu.

Gestul Ministerului Afacerilor Interne reprezintă un omagiu adus marelui antrenor, care s-a stins din viață pe 7 aprilie, la vârsta de 80 de ani. Fostul selecționer a fost înmormântat cu onoruri militare pe 10 aprilie, după o carieră de peste o jumătate de secol în fotbalul de cel mai înalt nivel.