Înaintea partidei de astăzi dintre naționalele feminine ale României și Ciprului, administratorii Complexului Sportiv Național „Arcul de Triumf” au pregătit un moment special.

Potrivit oficialilor, scaunul pe care obișnuia să ia loc regretatul Mircea Lucescu va rămâne neocupat la toate evenimentele viitoare. Administratorii arenei din centrul Capitalei au anunțat o serie de decizii menite să onoreze amintirea legendarului antrenor, stins din viață la începutul acestei luni.

În semn de recunoștință pentru influența pe care fostul selecționer a avut-o asupra sportului românesc, o zonă exclusivistă a arenei își va schimba denumirea oficială.

„În același spirit, Loja Legendelor va purta numele «Loja Legendelor Mircea Lucescu». Un gest simplu, dar profund, prin care ne asigurăm că numele său rămâne pentru totdeauna parte din identitatea acestui stadion”, au transmis reprezentanții complexului sportiv.

Pe durata confruntării oficiale de astăzi, spectatorii prezenți au posibilitatea de a viziona imagini cu fostul tehnician pe un ecran instalat în incinta lojei. Conducerea bazei sportive a explicat că materialele video rulează neîntrerupt, cu scopul de a readuce în prim-plan momentele de referință din cariera sa.

Un scaun rămas gol din respect

Reprezentanții arenei au evidențiat legătura profundă a tehnicianului cu spiritul locului, o prezență constantă, discretă și respectată. În acest context s-a luat hotărârea de a lăsa permanent liber locul său obișnuit din tribună.

„Astăzi, la Arcul de Triumf, nu lipsește doar un om. Lipsește o prezență. Scaunul pe care obișnuia să stea va rămâne, de acum înainte, gol la fiecare eveniment organizat pe Arcul de Triumf. Nu din absență, ci din respect.

„Oamenii cu adevărat mari nu pleacă niciodată cu adevărat. Ei rămân în locurile pe care le-au iubit și în memoria celor care i-au cunoscut. La Arcul de Triumf, Mircea Lucescu rămâne”, au mai subliniat oficialii stadionului.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Demi Lovato și-a surprins fanii cu un obiect vestimentar aparte. Ce a purtat artista într-un video pe TikTok | GALERIE FOTO
Demi Lovato și-a surprins fanii cu un obiect vestimentar aparte. Ce a purtat artista într-un video pe TikTok | GALERIE FOTO
ARTICOLE PE SUBIECT
Nicușor Dan, explicația unei gafe impardonabile: de ce a lipsit de la funeraliile lui Mircea Lucescu
Nicușor Dan, explicația unei gafe impardonabile: de ce a lipsit de la funeraliile lui Mircea Lucescu
Moștenirea eternă a lui Mircea Lucescu: Tănase și Popescu au venit să vadă „averea” lui „Il Luce”
Moștenirea eternă a lui Mircea Lucescu: Tănase și Popescu au venit să vadă „averea” lui „Il Luce”
Dezvăluire tulburătoare despre Mircea Lucescu: „Asta i-au spus medicii“
Dezvăluire tulburătoare despre Mircea Lucescu: „Asta i-au spus medicii“
ULTIMELE STIRI
Csikszereda - Unirea Slobozia 2-1, ACUM, pe Sport.ro! Ciucanii revin în avantaj
Csikszereda - Unirea Slobozia 2-1, ACUM, pe Sport.ro! Ciucanii revin în avantaj
Continuă telenovela la Barcelona: formația din Premier League, gata să profite
Continuă telenovela la Barcelona: formația din Premier League, gata să profite
Adevăratul motiv pentru care Siyabonga Ngezana a dispărut de la FCSB. MM Stoica a rupt tăcerea
Adevăratul motiv pentru care Siyabonga Ngezana a dispărut de la FCSB. MM Stoica a rupt tăcerea
Dinamo - U Cluj, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 21:00! Detaliul care le poate da bătăi de cap „câinilor”
Dinamo - U Cluj, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 21:00! Detaliul care le poate da bătăi de cap „câinilor”
Nu se opresc problemele pentru Italia: e OUT pentru tot sezonul
Nu se opresc problemele pentru Italia: e OUT pentru tot sezonul
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Marotta a numit următorul antrenor de la Inter: „Unul dintre cei mai buni din Europa”

Marotta a numit următorul antrenor de la Inter: „Unul dintre cei mai buni din Europa”

Reghecampf, ce lovitură! Are contractul de 1,1 milioane de dolari pe masă! „E favoritul conducerii“

Reghecampf, ce lovitură! Are contractul de 1,1 milioane de dolari pe masă! „E favoritul conducerii“

Nota primită de Chivu după ce Inter a mai făcut o victimă în Serie A: ”Mai devreme sau mai târziu s-ar fi întâmplat asta”

Nota primită de Chivu după ce Inter a mai făcut o victimă în Serie A: ”Mai devreme sau mai târziu s-ar fi întâmplat asta”

Adrian Șut, crucificat: fostul star al FCSB-ului a ajuns într-o situație oribilă, în Emirate

Adrian Șut, crucificat: fostul star al FCSB-ului a ajuns într-o situație oribilă, în Emirate

Partenera lui Horațiu Moldovan, postare de cinci stele pe rețelele sociale: ”Strălucești! Ești superbă”

Partenera lui Horațiu Moldovan, postare de cinci stele pe rețelele sociale: ”Strălucești! Ești superbă”

Inter - Cagliari 3-0! Trupa lui Cristi Chivu a făcut din nou spectacol în Serie A și e tot mai aproape de titlu

Inter - Cagliari 3-0! Trupa lui Cristi Chivu a făcut din nou spectacol în Serie A și e tot mai aproape de titlu



Recomandarile redactiei
Continuă telenovela la Barcelona: formația din Premier League, gata să profite
Continuă telenovela la Barcelona: formația din Premier League, gata să profite
Adevăratul motiv pentru care Siyabonga Ngezana a dispărut de la FCSB. MM Stoica a rupt tăcerea
Adevăratul motiv pentru care Siyabonga Ngezana a dispărut de la FCSB. MM Stoica a rupt tăcerea
Costel Gâlcă l-a taxat pe Alex Dobre: ce s-a întâmplat după scandalul din Rapid - FC Argeș
Costel Gâlcă l-a taxat pe Alex Dobre: ce s-a întâmplat după scandalul din Rapid - FC Argeș
Cum au încercat belgienii să-l rupă pe Edi Iordănescu de națională. Condiția care a aruncat în aer negocierile
Cum au încercat belgienii să-l rupă pe Edi Iordănescu de națională. Condiția care a aruncat în aer negocierile
Marotta a numit următorul antrenor de la Inter: „Unul dintre cei mai buni din Europa”
Marotta a numit următorul antrenor de la Inter: „Unul dintre cei mai buni din Europa”
Alte subiecte de interes
Dan Petrescu propune un jucător la naționala României: "Îi dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător"
Dan Petrescu propune un jucător la naționala României: "Îi dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător"
Mesaj îndreptat spre Mircea Lucescu înaintea primei acțiuni: "Merită să fie convocat, un copil excelent!"
Mesaj îndreptat spre Mircea Lucescu înaintea primei acțiuni: "Merită să fie convocat, un copil excelent!"
FCSB, gata să plece din Ghencea! Unde ar urma să se joace meciul cu UTA Arad
FCSB, gata să plece din Ghencea! Unde ar urma să se joace meciul cu UTA Arad
Dinamo a avut suporteri VIP într-o loja discretă de pe arena Arcul de Triumf
Dinamo a avut suporteri VIP într-o loja discretă de pe arena Arcul de Triumf
CITESTE SI
Demi Lovato și-a surprins fanii cu un obiect vestimentar aparte. Ce a purtat artista într-un video pe TikTok | GALERIE FOTO

stirileprotv Demi Lovato și-a surprins fanii cu un obiect vestimentar aparte. Ce a purtat artista într-un video pe TikTok | GALERIE FOTO

Justin Bieber, desființat de fani. ”Cel mai prost headliner din istoria Coachella”. Ce a făcut pe scenă pentru 10 milioane $

protv Justin Bieber, desființat de fani. ”Cel mai prost headliner din istoria Coachella”. Ce a făcut pe scenă pentru 10 milioane $

Prognoza ANM. Ploi torențiale, vânt puternic și izolat vijelii și grindină în mai multe județe. HARTĂ

stirileprotv Prognoza ANM. Ploi torențiale, vânt puternic și izolat vijelii și grindină în mai multe județe. HARTĂ

O femeie de 91 de ani care nu a mai răspuns la telefon a fost găsită de polițiști jucând un joc video acasă

stirileprotv O femeie de 91 de ani care nu a mai răspuns la telefon a fost găsită de polițiști jucând un joc video acasă

