Potrivit oficialilor, scaunul pe care obișnuia să ia loc regretatul Mircea Lucescu va rămâne neocupat la toate evenimentele viitoare. Administratorii arenei din centrul Capitalei au anunțat o serie de decizii menite să onoreze amintirea legendarului antrenor, stins din viață la începutul acestei luni.

În semn de recunoștință pentru influența pe care fostul selecționer a avut-o asupra sportului românesc, o zonă exclusivistă a arenei își va schimba denumirea oficială.

„În același spirit, Loja Legendelor va purta numele «Loja Legendelor Mircea Lucescu». Un gest simplu, dar profund, prin care ne asigurăm că numele său rămâne pentru totdeauna parte din identitatea acestui stadion”, au transmis reprezentanții complexului sportiv.

Pe durata confruntării oficiale de astăzi, spectatorii prezenți au posibilitatea de a viziona imagini cu fostul tehnician pe un ecran instalat în incinta lojei. Conducerea bazei sportive a explicat că materialele video rulează neîntrerupt, cu scopul de a readuce în prim-plan momentele de referință din cariera sa.