Comitetul Executiv al FRF s-a adunat joi, în jurul orei 12:00, pentru a discuta mai multe aspecte importante, printre care și numirea noului selecționer.

Președintele Federației Române de Fotbal a anunțat că Gheorghe Hagi este varianta preferată de Comitetul Executiv, iar în următoarele zile ar putea fi anunțat oficial noul tehnician al României.

Răzvan Burleanu a dezvăluit că cele două părți sunt pe cale să ajungă la un acord, astfel că numirea „Regelui” în funcția de selecționer al naționalei pare să fie doar o chestiune de timp.

Cristi Borcea: „Am încercat să-l iau la Dinamo”

Cristi Borcea a dezvăluit că Gică Hagi ar fi putut ajunge la Dinamo, dar nu s-au concretizat lucrurile la momentul la care el era patronul echipei din Ștefan cel Mare.

Omul de afaceri consideră că numirea „Regelui” în funcția de selecționer este cea mai bună variantă la ora actuală.

„Gică Hagi este cea mai bună opțiune, de departe. Eu am încercat să-l iau la Dinamo. Eu nu știam juniorii, dar el 100% îi știa pe toți. Îi cunoaște pe toți de la 14 - 15 ani. I-a creat pe majoritatea și este cea mai bună soluție pentru a încerca să avem un ciclu Campionat European - Campionat Mondial.

Trebuie să fim conștienți că nu ne ridicăm la nivelul celorlalte echipe care au jucători în campionatele tari ale lumii. Nu mai avem jucători, nu mai avem baza pe care o aveam. Noi, dacă ne calificăm la EURO sau Mondial este o minune.

Fotbalul de la noi este foarte slab. Cei care ajung în străinătate nu prea joacă și asta e o mare problemă. Trebuie să acceptăm asta, nu avem ce să facem. Ne-am obișnuit cu jucători mari în trecut”, a spus Cristi Borcea, pentru digisport.ro.

Victor Pițurcă crede că Hagi poate schimba în bine naționala

Fostul selecționer al naționalei României a analizat numirea iminentă a lui Gică Hagi pe banca echipei naționale și s-a declarat mulțumit de alegerea FRF.

Victor Pițurcă e de părere că „Regele” ar putea veni cu schimbarea de care ar avea nevoie „tricolorii” după ratarea calificării la Campionatul Mondial.

„De-a lungul timpului, indiferent de cine a venit la echipa națională lumea a avut așteptări mari. Vor fi așteptări și mai mari de la Gică Hagi. Vă imaginați că el este un zeu în fotbalul românesc, așa că lumea va avea așteptări mari.

Gică Hagi și-a dat acordul la echipa națională, înseamnă că și-a dorit acest lucru. El a fost un jucător fantastic, e un antrenor care a muncit cu foarte mulți tineri care au ajuns ulterior la echipa națională, deci sunt numai avantaje prin venirea lui Gică Hagi la echipa națională.

Nu va fi ușor deloc, pentru că e o perioadă dificilă pentru echipa națională, însă eu îmi pun speranța că Gică va veni cu o strategie nouă, cu niște lucruri noi, cu anumiți jucători pe care el îi cunoaște foarte bine.

Cred că lucrurile vor lua o turnură favorabilă la echipa națională, dar și în fotbalul românesc”, a spus Victor Pițurcă pentru PRO TV și Sport.ro.