George Pușcaș a ajuns contra celor de la CFR Cluj (1-1) la al doilea meci oficial pentru Dinamo, după ce a intrat în minutul 56 în locul lui Alexandru Pop.

Cornel Dinu, fără menajamente la adresa lui George Pușcaș

Pușcaș mai jucase, tot ca rezervă, în FC Argeș - Dinamo 1-1 din etapa trecută, când a debutat tot fără să reușească să fie decisiv.

Cornel Dinu a dat în privința internaționalului român un verdict tranșant: venirea sa i s-a părut de la început o glumă! În opinia sa, Dinamo trebuie să joace fără atacant pentru a avea șansa să se califice în preliminariile cupelor europene.

„Venirea lui Pușcaș mi se pare mai mult decât hazlie. Pentru că, în ultimii ani, acest jucător n-a confirmat absolut nimic din speranțele puse în el.

Dinu: „Nici Pop nu este vârf de atac”

Și de aceea spun că Dinamo ar putea să prindă o cupă europeană. Singura șansă e să prindă acel baraj sau prin Cupă, dar jucând fără un vârf.

Pentru că nici Pop nu este un vârf de atac, iar singura forță pe care o dă această echipă e undeva în zona centrală, cu cei doi stoperi, Boateng și Stoianov, și la partea stângă, cu Opruț și Cîrjan.

Cîrjan este jucătorul care s-a remarcat și prin niște goluri deosebite prin lovirea mingii, ceea ce e de apreciat”,a declarat Cornel Dinu, potrivit fanatik.ro.