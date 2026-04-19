Ministrul Afacerilor Interne a făcut anunțul cu privire la identitatea viitoarei arene a clubului. „Am decis ca viitorul stadion al Clubului Sportiv Dinamo București să poarte numele „Mircea Lucescu”. Prin această decizie celebrăm nu doar un antrenor, ci o instituție a fotbalului românesc, european și mondial”, a spus Cătălin Predoiu.

Un pedagog pentru generații de fotbaliști

„Dincolo de rezultate, Mircea Lucescu este și un mare pedagog al fotbalului. Un om bun care a înțeles că, înainte de a apărea pe tabela de joc, victoria se naște și crește mai întâi în mintea și sufletul celor pe care îi formezi.

Avem încrederea că numele său va inspira fiecare sportiv care va păși în viitoarea Arenă Mircea Lucescu. Respect pentru Mircea Lucescu!”, a mai spus Cătălin Predoiu.