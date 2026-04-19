OFICIAL S-a decis! Noul stadion Dinamo va purta numele lui Mircea Lucescu

Ministrul Cătălin Predoiu a transmis oficial că viitoarea arenă din Ștefan cel Mare va primi numele lui Mircea Lucescu.

Ministrul Afacerilor Interne a făcut anunțul cu privire la identitatea viitoarei arene a clubului. „Am decis ca viitorul stadion al Clubului Sportiv Dinamo București să poarte numele „Mircea Lucescu”. Prin această decizie celebrăm nu doar un antrenor, ci o instituție a fotbalului românesc, european și mondial”, a spus Cătălin Predoiu.

Un pedagog pentru generații de fotbaliști

„Dincolo de rezultate, Mircea Lucescu este și un mare pedagog al fotbalului. Un om bun care a înțeles că, înainte de a apărea pe tabela de joc, victoria se naște și crește mai întâi în mintea și sufletul celor pe care îi formezi.

Avem încrederea că numele său va inspira fiecare sportiv care va păși în viitoarea Arenă Mircea Lucescu. Respect pentru Mircea Lucescu!”, a mai spus Cătălin Predoiu.

Gestul Ministerului Afacerilor Interne reprezintă un omagiu adus marelui antrenor, care s-a stins din viață pe 7 aprilie, la vârsta de 80 de ani. Fostul selecționer a fost înmormântat cu onoruri militare pe 10 aprilie, după o carieră de peste o jumătate de secol în fotbalul de cel mai înalt nivel.

