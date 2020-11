Start pentru Wayne Rooney in cariera de antrenor! Fostul star al lui Manchester United il inlocuieste pe Phillip Cocu la Derby County

Dupa acest esec, echipa care isi propunea in acest sezon promovarea in Premier League a ajuns pe ultima pozitie a clasamentului. In acest context, oficialii clubului au luat decizia de a-l demite pe fostul mare fotbalist al Barcelonei si al nationalei Olandei, Phillip Cocu.

Jurnalistii de la The Mirror noteaza ca pentru meciul de etapa viitoare contra lui Bristol City, echipa va fi pregatita de legenda lui Manchester United, Wayne Rooney.

Wayne Rooney is now the interim coach of Derby County after Phillip Cocu was sacked. It's his first role in management. pic.twitter.com/G2KvP3FLrf