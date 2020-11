"Nea Adi, fii tare! Luptam pentru promovare!" Ce au facut jucatorii Craiovei la primul meci dupa arestarea lui Mititelu! Mesaje pe tricouri si pe banner

Adrian Mititelu a fost condamnat saptamana trecuta pentru ca ar fi comis ilegalitati la transferul lui Mihai Costea de la Universitatea la FCSB.

FCU a jucat duminica primul meci fara patron in tribune. Jucatorii au iesit de la vestiare cu tricouri si cu un banner pe care era scris un mesaj pentru proprietarul clubului. "Nea Adi, fii tare, luptam pentru promovare!" - i-au transmis oltenii lui Mititelu.



Craiov an-a convins, insa, in teren. A ajuns la al 3-lea egal consecutiv, dupa ce a fost egalata la 1 de Gloria Buzau in minutul 87. Stoica a inscris pentru echipa lui Ilie Stan la un sfert de ora dupa ce Diallo deschisese scorul.

In ciuda seriei de egaluri, FC Universitatea continua sa fie prima in B, cu 23 de puncte adunate in 11 meciuri, 3 peste Dunarea Calarasi si ASU Poli. Dunarea are un meci mai putin disputat.