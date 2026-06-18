Mulțumim pentru spiritul de echipă arătat și devotamentul exemplar! Mult succes, Tobi!”, au transmis cei de la Rapid.

FC Rapid și KS Wieczysta Krakow au ajuns la un acord pentru transferul definitiv al mijlocașului Tobias Christensen.

Clubul giuleștean a anunțat pe rețelele sociale că a ajuns la un acord cu formația poloneză Wieczysta Cracovia pentru transferul definitiv al mijlocașului norvegian.

Christensen pleacă de la Rapid pentru doar 500.000 de euro

La scurt timp după anunțul oficial, norvegianul și-a luat rămas-bun de la suporteri prin intermediul unui videoclip publicat de club.

„Salutare tuturor! Vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru acești doi ani pe care i-am petrecut alături de voi la Rapid. Am cunoscut multe persoane minunate și mi-am făcut mulți prieteni buni, dar acum este timpul să merg mai departe. Vă doresc mult noroc pe viitor și hai Rapid!”, a spus Christensen.

Rapid va încasa aproximativ 500.000 de euro pentru fotbalistul cotat la 2,3 milioane de euro de site-urile de specialitate, informează Fanatik.

Este demn de menționat faptul că giuleștenii plătiseră 700.000 de euro pentru a-l transfera de la Videoton în urmă cu doi ani.

În cele 73 de meciuri disputate pentru Rapid, Tobias Christensen a marcat de patru ori și a oferit nouă pase decisive