Atacantul portughez Goncalo Gregorio a rămas liber de contract după despărțirea de ieri de FC Noah din Armenia și acum fanii lui Dinamo îl vor înapoi în echipa ”câinilor”.

Golgheter al campionatului și câștigător al titlului în Armenia, Goncalo Gregorio pleacă de la Noah după 46 de meciuri, cu 27 de goluri și 8 pase decisive.

”Back to Dinamo?” sau ”Come to Dinamo!”, i-au comentat fanii ”câinilor” pe rețelele de socializare, iar portughezul care zilele trecute a împlinit 31 de ani a răspuns de fiecare dată cu câte o inimă, semn că experiența de la Dinamo a fost una cât se poate de frumoasă pentru el.

”Goncalo Gregorio, deja o legendă!” Fostul dinamovist a devenit în mai puțin de un sezon golgheterul all-time al lui FC Noah

Transferat în vara lui 2024 de la Dinamo la FC Noah, Goncalo Gregorio devenise deja golgheterul all-time al echipei armene în aprilie anul trecut, în mai puțin de un sezon petrecut în tricoul grupării înființate în 2017.

”Adus în urmă cu doar zece luni, golgheterul nostru Goncalo Gregorio a devenit cel mai bun marcator al clubului din toate timpurile. Deja o legendă!”, nota Noah Football.

Portughezul avea atunci 26 de goluri în 37 de meciuri jucate în toate competițiile (campionat, Cupă și Conference League), era golgheterul ligii Armeniei (19 reușite în 22 de partide) și era întrecut la eficacitate în acest sezon doar de Cristiano Ronaldo dintre fotbaliștii portughezi!