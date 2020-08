Daca vrea jucatorul, Gigi Becali trebuie sa plateasca! "Sa nu se inteleaga ca-l dam pe nimic!" Clubul a pus conditii: cum se poate realiza transferul la FCSB

Gigi Becali il vrea pe Alexandru Albu, fundas central de 26 de ani care este sub contract cu Concordia Chiajna.

Patronul FCSB-ului a pus ochii pe Albu, care este ultima tinta pentru a-si intari defensiva. Fotbalistul este extrem de incantat de posibilitatea unui transfer la FCSB si clubul este gata sa ii dea drumul, insa nu atat de usor pe cat s-ar parea.

Cristi Tanase, presedintele Concordiei, a pus cateva conditii esentiale pentru ca mutarea sa se poata reailza:

"Eu tin foarte mult la Albu, mai ales ca a crescut la Academia noastra, una care a luat locul 4 la Clasificare. Cand l-am lasat in iarna la Clinceni, asta a fost si planul: 'Du-te si joaca bine si daca sunt oferte pentru tine, nu vom cere marea cu sarea'. Dar sa nu se inteleaga ca-l dam pe nimic. Dintr-o astfel de afacere trebuie sa fie multumite toate cele trei parti: cine il ia, jucatorul si Concordia. E corect, nu?

De altfel, celui cu care am discutat si ne-a spus ca reprezinta FCSB i-am explicat planul nostru. O suma pentru urmatorul sezon, apoi completarea ei daca il ia definitiv si cu bonusuri de performanta.

Nu este doar FCSB interesata de el si nu o spun ca s-o spun, ca eu nu fac d-astea. Sunt trei echipe din Liga 1 care-l doresc, intre care si Clinceniul, care vrea sa-l tina.

La fel este si in cazul lui Gorobsov, pe care l-am imprumutat la Voluntari. Si pentru el exista interes, iar daca nu se rezolva, ei se pot intoarce la noi, unde sunt conditii excelente", a spus Cristi Tanase pentru Digi Sport.

Alexandru Albu a fost imprumutat in ianuarie la Clinceni, in Liga 1, unde a reusit sa inscrie 2 goluri in cele 17 meciuri jucate. Fundasul central este evaluat la 500.000 de euro, potrivit Transfermarkt.