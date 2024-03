Cere plecarea lui Daniel Oprița de la CSA Steaua: "La ce mai stai? Du-te!"

Eșecul suferit pe terenul lui CS Mioveni, 0-2, a confirmat pentru CSA Steaua ratarea play-off-ului. Cu o rundă înainte de finalul sezonului regulat, formația antrenată de Daniel Oprița se află pe locul 10, cu 25 de puncte, la șase lungimi în spatele poziției a șasea, ocupată de Csikszereda.

Vasile Miriuță: "Oprița, dacă vezi că nu se schimbă nimic, la ce mai stai la Steaua?"

Chiar dacă CSA Steaua nu a avut și nu are drept de promovare în Liga 1, Daniel Oprița a reușit rezultate remarcabile pe banca "militarilor". După promovările succesive din eșaloanele inferioare, formația din Ghencea a încheiat pe locurile 4, respectiv 2 în Liga 2. Situația s-a schimbat însă dramatic în actuala stagiune.

Vasile Miriuță, antrenor ultima oară chiar în Liga 2, la Chindia Târgoviște, spune că nu înțelege de ce Daniel Oprița rămâne la CSA Steaua, având în vedere că echipa nu are drept de promovare. Fostul tehnician de la CFR Cluj sau Dinamo susține că Oprița ar trebui să părăsească formația din Ghencea și să își caute un nou angajament.

"Steaua nu a arătat nimic sezonul ăsta, sincer. Dacă vezi că nu se schimbă nimic, la ce mai stai? Ok, stai să antrenezi și să iei un salariu, dar dacă îți dorești ceva mai mult și spui că ai avut oferte din Liga 1 - și probabil a avut, pentru că Oprița a făcut treabă bună în ultimii doi ani acolo, era pe loc de promovare - atunci nu mai sta!

La ce stai? E greu să îi mai motivezi. La ce stai când se știe că nu promovezi? Dacă ai ofertă, du-te, pentru că ai făcut treabă bună în ultimii doi ani, dar anul acesta s-a dezumflat de tot", a spus Vasile Miriuță, la Prima Sport.

La începutul lunii februarie, Daniel Oprița spunea într-un interviu pentru PRO TV că a avut o ofertă din Liga 1, însă a refuzat-o: "M-a căutat o echipă de Liga 1, dar nu am fost dispus la acest moment să dau curs ofertei. Nu pot spune numele. A fost și s-a dus. Nu m-am gândit ce fac. Mai am până la vară contract, aștept să se termine, iar mai departe vom vedea", declara Oprița, la momentul respectiv.

Daniel Oprița, după ratarea play-off-ului: "Am pierdut ca fraierii!"

După eșecul cu CS Mioveni în urma căruia Steaua și-a luat adio de la play-off, Oprița a concluzionat că "am pierdut ca fraierii".

"Am pierdut un meci ca fraierii un meci pe care l-am controlat, am avut situații, am dus mingea la careul lor, dar nu am reușit să marcăm. Practic, Mioveniul, în prima repriză, nu ne-a pus nicio problemă, cum nici în a doua. Așa a fost… La meciul ăsta, la cum am pierdut, nu trebuia să intrăm în play-off. Nu a mers nimic.

Ne-am creat ocazii, puteam să revenim în joc, să egalăm, am avut ocazii. Dar eu zic că această calificare în play-off nu am pierdut-o aici, am pierdut-o în alte meciuri accesibile, pe care le-am controlat și ne-am bătut joc de ocazii.

Nu știu, probabil și schimbările astea din lot, am schimbat mulți jucători, străini. Dar, totuși, să văd un plus, sunt jucători care mie îmi plac, care arată bine.

Pentru prima repriză, nu am ce să le reproșez. Am pierdut, dar mie mi-a plăcut echipa mea din prima repriză. Chiar și în a doua. O singură fază au avut și am luat golul. Așa e la fotbal. Am luat gol, noi trebuia să marcăm. I-am certat când au jucat rău, n-au avut atitudine, astăzi au avut, dar așa e la fotbal. Echipa care joacă mai bine, câștigă.

Păcat că nu am reușit și noi calificarea în play-off, era altceva. Jucai meciuri tur-retur în play-off. Sincer, nici nu știam cum e sistemul ăsta (n.r. play-out), că nu am fost în el. Acum îl încercăm și pe asta, să vedem cum e", a spus Daniel Oprița.