Lautaro Martinez, gata să semneze! Unde a fost surpins agentul atacantului

Football Italia scrie că agentul atacantului, Alejandro Camano, a fost surprins în Madrid alături de directorul sportiv al lui Inter, Piero Ausilio. Cei doi s-au întâlnit înaintea returului dintre Atletico Madrid și Inter, din optimile UEFA Champions League. Italienii s-au impus la limită în tur, scor 1-0.

Lautaro Martinez negociază cu Inter

Lautaro Martinez mai are contract cu Inter până în 2026. Potrivit Goal.com, campionul mondial solicită un salariu de bază de zece milioane de euro / sezon pentru a semna un nou acord.

Presa din Italia scrie că Inter i-a oferit până acum un salariu anual de opt milioane de euro, plus două milioane sub formă de bonusuri. Numai că sud-americanul și-ar dori ca salariul de bază de cel puțin 10 milioane, plus bonusuri.

Conform jurnaliștilor din "Cizmă", Inter îi propune lui Martinez să rămână la Milano cel puțin până în 2028.

Om de bază pentru liderul din Serie A

Lautaro Martinez se află din 2018 în Italia. Inter l-a transferat atunci de la Racing Club, din Argentina, pentru 25 de milioane de euro.

Până acum, atacantul argentinian a marcat peste 120 de goluri. El se află pe locul 7 în clasamentul all-time al marcatorilor lui Inter. Legendarul Giuseppe Meazza e lider absolut, cu 284 de goluri marcate.

Dacă va mai juca la Inter cel puțin până în 2028, Lautaro Martinez va avea șansa de a deveni cel mai bun marcator din istoria clubului. El a depășit deja nume grele precum Christian Vieri, Diego Milito, Adriano sau Zlatan Ibrahimovic.

Potrivit site-ului de specialitate transfermarkt, cota de piață a lui Martinez se ridică la 110 milioane de euro.

Inter este lider detașat în Serie A în acest sezon. Trupa pregătită de Simone Inzaghi are 75 de puncte, după 28 de etape. Pe locul 2 se află rivala eternă AC Milan, cu 59 de puncte. Podiumul este completat de Juventus, cu 58 de puncte.