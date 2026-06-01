UTA a încheiat campionatul pe locul 7, primul din play-out, cu 39 de puncte, cu două mai multe decât fosta campioană FCSB (poziția a 8-a).

Calificarea FCSB de pe locul 8 a stârnit polemică

„Bătrâna Doamnă” nu a jucat însă în barajul pentru turul II preliminar al Conference League, deoarece nu a aplicat pentru licența necesară participării în cupele europene din cauza problemelor financiare ale clubului.

În consecință, FCSB a întâlnit-o pe FC Botoșani în primul baraj, pe care a învins-o cu 4-3, iar în al doilea pe Dinamo (2-1). Ambele victorii au fost obținute după prelungiri. Roș-albaștrii ar fi putut să o întâlnească pe UTA în prima partidă, dacă formația arădeană ar fi fost eligibilă.

Mulți suporteri și oameni de fotbal au criticat regulamentul pentru faptul că România a ajuns să fie reprezentată în cupele europene de echipa de pe locul 8. Nemulțumirea este accentuată de faptul că ocupantele pozițiilor 5 și 6, Rapid și FC Argeș, nu au avut nici măcar șansa de a participa la baraj.

Cu echipa sa plasată pe loc de baraj, Alexandru Meszar, omul numărul 1 de decizie de la UTA, și-a exprimat, în exclusivitate pentru Sport.ro, opinia.

Alexandru Meszar, deranjat de regulament, nu de beneficiară

Meszar a transmis că nu are o problemă cu faptul că fosta campioană a României s-a calificat de pe locul 8 în preliminariile Conference League, însă o altă echipă nu ar fi fost benefică pentru fotbalul românesc.

„(n.r.- dacă i s-a părut o nedreptate calificarea obținută de FCSB în turul II preliminar al Conference League) FCSB este un caz aparte, vorbim despre fosta campioană a României.

Însă dacă ar fi fost oricare altă echipă din play-out mi s-ar fi părut nedrept sau nu foarte bine pentru fotbalul românesc să ne trezim în Europa cu o echipă care a terminat pe locul 8, 9 sau 10. Dar, în acest caz, cum a fost FCSB a fost altceva, pentru că vorbim totuși de fosta campioană a României”, a declarat Alexandru Meszar, în exclusivitate pentru Sport.ro.