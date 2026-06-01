Inevitabilul s-a produs! Pentru că, încă de când și-a anunțat retragerea din tenis, la US Open 2022, lumea era convinsă că Serena Williams nu va rezista departe de sport.

În acest context, anunțul revenirii americancei în circuitul WTA, făcut astăzi în mod oficial, a făcut înconjurul lumii, însă n-a fost o chestiune șocantă. Mai ales că și sora mai mare a Serenei, vorbim despre Venus Williams (459 WTA), continuă să fie activă. La 45 de ani!

Serena Williams revine pe teren alături de o puștoaică

Într-o primă fază, s-a spus doar că Serena va juca la dublu, la Queen's, săptămâna viitoare. N-a fost dezvăluit însă și numele sportivei care va face pereche cu Williams. Între timp, BBC a aflat despre cine e vorba.

Canadianca Victoria Mboko (19 ani, 9 WTA), căreia Serena îi poate fi mamă (!), va fi partenera lui Williams, la dublu, la Queen's. Rămâne de văzut cum se vor descurca cele două sportive care provin din generații diferite și sunt într-o formă diametral opusă. Concret, Serena n-a mai jucat de patru ani, pe când Mboko are 33 de meciuri numai în acest sezon, la simplu: 24 de victorii, 9 înfrângeri.

Până să vedem cum se va descurca Serena, la revenirea ei în tenis, putem constata că ea e într-o formă fizică excelentă. Ultima ei apariție publică, la începutul lunii mai, a adus sub lumina reflectoarelor o femeie elegantă, puternică și sigură pe sine, cu alura de „Wonder Woman“, după cum se poate vedea mai jos.