Alexandru Meszar (61 de ani) a anunțat că vrea să aducă la UTA un stoper, un mijlocaș central, un fundaș dreapta și o aripă dreapta.

Alexandru Meszar, detalii despre transferurile pregătite de UTA

„Bătrâna Doamnă” ar putea să se întărească în vară și cu un portar, în funcție de cum va fi influențat bugetul clubului după realizarea primelor patru întăriri.

„Vrem să aducem un fundaș central, un mijlocaș central, un fundaș dreapta și o aripă dreapta. Este vorba de câte un jucător pe fiecare post. Ar putea fi și un portar, dar dacă mâine începe campionatul e bine că avem echipă. Bancă nu avem, dar echipă avem! Bine, cu mici improvizații, cum am și jucat în ultimele etape când au fost probleme cu accidentările și cu suspendările.

(n.r.- dacă vrea întăriri pentru regula U21) De obicei, nu, de obicei stăm bine. Academia produce, avem jucători U21. Dacă sunt cazuri excepționale unde un jucător poate să ne ajute și poate chiar să fie proprietatea noastră, atunci nu abandonăm această politică, dar stăm binișor”, a declarat Alexandru Meszar, în exclusivitate pentru Sport.ro.

Sezon reușit pentru „Bătrâna Doamnă”

UTA a încheiat campionatul pe locul 7, primul din play-out, cu 39 de puncte, cu două mai multe decât fosta campioană FCSB (poziția a 8-a).

„Bătrâna Doamnă” nu a jucat însă în barajul pentru Conference League, deoarece nu a aplicat pentru licența necesară participării în cupele europene din cauza problemelor financiare ale clubului.