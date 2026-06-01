Siyabonga Ngezana a făcut anunțul: a venit momentul. Reacția colegilor de la FCSB

Fundașul Siyabonga Ngezana se va opera la menisc după luni de calvar. Decizia a stârnit imediat reacții din partea colegilor.

Fundașul sud-african Siyabonga Ngezana (28 de ani) a luat hotărârea de a se opera la genunchi în această pauză competițională. Măcinat de probleme medicale pe parcursul sezonului, apărătorul a încercat să evite operația pentru a prinde lotul naționalei sale la Campionatul Mondial din 2026, însă așteptarea nu a dat roade, ajungând să rateze prezența la turneul final.

Fotbalistul a transmis prin intermediul rețelelor de socializare că va face pasul necesar pentru a se recupera complet, după o perioadă lungă de dureri.

„Un motiv, un sezon, o binecuvântare sau o lecție, dar niciodată o pierdere... sezonul a ajuns la final. A fost un sezon greu, cu prea multe obstacole, luptând cu atât de multă durere la genunchi de mai bine de 7 luni, evitând să fac operația de menisc pentru a nu rata Cupa Mondială. Din păcate, lucrurile nu au decurs potrivit planului. 

Acum este momentul potrivit pentru mine să mă operez, să mă recuperez, să reflectez, să mă reîmprospătez, să resetez, să mă odihnesc și să mă întorc la luptă pentru a aduce înapoi ceea ce ne aparține. Mulțumesc pentru sprijinul din partea echipei mele (FCSB) și le urez mult noroc celor de la Bafana Bafana la Cupa Mondială. Faceți-ne mândri, băieți, aduceți trofeul acasă”, a scris Ngezana pe contul său de Instagram.

Mesaje de susținere din partea vestiarului

Vestea împărtășită de stoperul roș-albaștrilor nu a rămas fără ecou. În secțiunea de comentarii a postării, colegii din compartimentul defensiv și-au arătat susținerea. Joyskim Dawa i-a scris imediat: „Totul va fi bine, InshaAllah”, adăugând un emoticon sub formă de inimă și unul care simbolizează forța.

La scurt timp, a apărut și reacția lui Mihai Popescu. Acesta i-a transmis scurt „Omul meu”, însoțit de exact aceleași simboluri folosite și de fundașul camerunez.

Potrivit statisticilor din sezonul proaspăt încheiat, Ngezana a evoluat 2852 de minute în 34 de partide, trecându-și în cont un gol și o pasă decisivă. 

Evaluat la 2,6 milioane de euro, fotbalistul care a adunat 11 selecții la națională și-a prelungit recent înțelegerea cu gruparea bucureșteană, echipă la care evoluează încă din 2023. Absența sa din ultimele partide oficiale a fost legată direct de refuzul inițial de a se opera la genunchi.

