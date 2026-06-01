Siyabonga Ngezana a făcut anunțul: a venit momentul. Reacția colegilor de la FCSB

Fundașul sud-african Siyabonga Ngezana (28 de ani) a luat hotărârea de a se opera la genunchi în această pauză competițională. Măcinat de probleme medicale pe parcursul sezonului, apărătorul a încercat să evite operația pentru a prinde lotul naționalei sale la Campionatul Mondial din 2026, însă așteptarea nu a dat roade, ajungând să rateze prezența la turneul final.

Fotbalistul a transmis prin intermediul rețelelor de socializare că va face pasul necesar pentru a se recupera complet, după o perioadă lungă de dureri.

„Un motiv, un sezon, o binecuvântare sau o lecție, dar niciodată o pierdere... sezonul a ajuns la final. A fost un sezon greu, cu prea multe obstacole, luptând cu atât de multă durere la genunchi de mai bine de 7 luni, evitând să fac operația de menisc pentru a nu rata Cupa Mondială. Din păcate, lucrurile nu au decurs potrivit planului.

Acum este momentul potrivit pentru mine să mă operez, să mă recuperez, să reflectez, să mă reîmprospătez, să resetez, să mă odihnesc și să mă întorc la luptă pentru a aduce înapoi ceea ce ne aparține. Mulțumesc pentru sprijinul din partea echipei mele (FCSB) și le urez mult noroc celor de la Bafana Bafana la Cupa Mondială. Faceți-ne mândri, băieți, aduceți trofeul acasă”, a scris Ngezana pe contul său de Instagram.