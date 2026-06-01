Obiectivul fixat de Gică Hagi pentru națională înaintea testului cu Georgia

Selecționerul Gică Hagi a explicat care este principalul său scop la națională.

Înaintea confruntării directe cu reprezentativa Georgiei, antrenorul echipei naționale a evidențiat direcția pe care dorește să o imprime lotului. Tehnicianul a subliniat că miza supremă este dezvoltarea individuală a fotbaliștilor, o filosofie de la care nu face rabat.

„Am încercat, ca fost jucător, să devin unul dintre cei mai buni. Acum sunt în postura de antrenor de mulți ani. Rolul meu este să-i fac pe jucători să devină mai buni. Acesta este obiectivul meu important în acest moment, să-i fac să crească, să fie mai buni decât înainte”, a spus Gică Hagi la întâlnirea cu jurnaliștii.

„De aici încolo va începe munca”

Conștient de nivelul actual al echipei, selecționerul României este convins că succesul va apărea pe parcurs, prin acumulări constante și concentrare maximă.

„De aici încolo va începe munca. Trebuie să urcăm treptele, nu suntem cei mai buni, dar încercăm să devenim. Avem timp, trebuie să învățăm foarte mult, să fim atenți și să progresăm foarte mult. Acesta este singurul scop, să învățăm și să progresăm”, a mai explicat tehnicianul.

Partida de verificare dintre Georgia și România este programată marți, 2 iunie, de la ora 20:00, pe Stadionul „Mikheil Meskhi”. Ulterior, tricolorii se vor întoarce la București pentru un nou joc amical împotriva Țării Galilor, care se va disputa sâmbătă, 6 iunie, de la ora 20:45, în Ghencea.

