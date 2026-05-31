În spațiul public au apărut mai multe informații conform cărora fotbaliștii de la UTA au salarii restante. Alexandru Meszar (55 de ani), conducătorul de facto al „Bătrânei Doamne”, a vorbit deschis despre situație în exclusivitate pentru Sport.ro.

Alexandru Meszar, cu cărțile pe față despre restanțele de la UTA

Meszar a garantat că elevii lui Adrian Mihalcea nu sunt deranjați de ce se întâmplă și că restanțele sunt în limite „acceptabile”. Omul de afaceri a precizat că UTA nu a avut niciodată în stagiunea 2025-2026 întârzieri de trei luni, ci doar o singură dată de două luni.

Alexandru Meszar a transmis că salariile vor ajunge la zi la începutul noii stagiuni, după ce vor veni banii din drepturile TV și din vânzarea abonamentelor.

„Sunt restanțe acceptabile să zicem așa. Nu vreau să intru în detalii, sunt restanțe pe care le înțelege toată lumea. Ca de obicei, cam așa se termină în fiecare an competițional și se reglează până la începutul noului sezon.

Toată lumea e în general la zi până când începe sezonul. Acum este perioada în care cluburile precum UTA pot încasa în viitorul foarte apropiat sume importante. Niciodată nu sunt suficiente, dar sunt sume importante din drepturile TV și din vânzarea de abonamente.

Trei luni restanțe sub nicio formă nu am avut, chiar și sub două. Trei luni nu am avut niciodată în acest sezon competițional. Maximum au fost două luni și asta o singură dată”, a declarat Alexandru Meszar, în exclusivitate pentru Sport.ro.

Transferurile pregătite de UTA

Mai mult decât atât, conducătorul clubului arădean a anunțat că UTA va avea posibilitatea financiară să efectueze în vară patru sau cinci transferuri.

„Vrem să aducem un fundaș central, un mijlocaș central, un fundaș dreapta și o aripă dreapta. Este vorba de câte un jucător pe fiecare post. Ar putea fi și un portar, dar dacă mâine începe campionatul e bine că avem echipă. Bancă nu avem, dar echipă avem! Bine, cu mici improvizații, cum am și jucat în ultimele etape când au fost probleme cu accidentările și cu suspendările.

(n.r.- dacă vrea întăriri pentru regula U21) De obicei, nu, de obicei stăm bine. Academia produce, avem jucători U21. Dacă sunt cazuri excepționale unde un jucător poate să ne ajute și poate chiar să fie proprietatea noastră, atunci nu abandonăm această politică, dar stăm binișor”, a adăugat Meszar.

UTA, locul 7 în Superliga României

UTA a încheiat campionatul pe locul 7, primul din play-out, cu 39 de puncte, cu două mai multe decât fosta campioană FCSB (poziția a 8-a).

„Bătrâna Doamnă” nu a jucat însă în barajul pentru Conference League, deoarece nu a aplicat pentru licența necesară participării în cupele europene din cauza problemelor financiare ale clubului.