La capătul sezonului în care a doborât recordul numărului de meciuri disputate în Premier League, James Milner a anunţat luni că se retrage din activitate. În vârstă de 40 de ani, mijlocaşul a publicat un mesaj lung pe reţelele de socializare pentru a-şi explica retragerea:

„Cred că a sosit momentul să pun capăt carierei mele de jucător [...] Părăsesc fotbalul cu o mândrie imensă, cu recunoştinţă şi cu amintiri care vor rămâne gravate în memoria mea pentru tot restul vieţii”, a spus el, citat de news.ro.

Debutând în Prima Divizie cu Leeds United la vârsta de 16 ani, Milner şi-a lăsat amprenta asupra Premier League purtând tricoul echipelor Newcastle (94 de meciuri), Aston Villa (100), Manchester City (147) şi Liverpool (230).

Milner, o carieră uriașă

În total, luând în calcul toate competiţiile la nivel de club şi de naţională, el a disputat 964 de meciuri profesionale de-a lungul carierei sale.

În cele 24 de sezoane petrecute în Anglia, Milner a marcat 56 de goluri şi a oferit 90 de pase decisive. A fost decisiv în 23 dintre aceste 24 de sezoane (2024-2025 este singurul sezon în care nu a avut nicio contribuţie decisivă), ceea ce îl face jucătorul cu cele mai multe sezoane în care a marcat cel puţin un gol sau a oferit o pasă decisivă.

Câştigător al Ligii Campionilor în 2019 cu Liverpool, el a câştigat în total 13 trofee, dintre care 3 titluri de campion al Premier League (2012, 2014 şi 2020).