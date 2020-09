Exact 6 ANI de la ultima mare VICTORIE a tricolorilor in DEPLASARE. Doar 4 "supravietuitori" in lotul lui Radoi. "DUSMANUL" Marica a fost inger si demon

Nationala Romaniei a fost lipsita in utlimii ani de meciuri memorabile facute pe teren strain, impotriva unei echipe de top.

In ziua in care tricolorii intalnesc Austria, la Klagenfurt, se implinesc exact 6 ani de la ultima performanta majora obtinuta de Romania in deplasare. Astfel, la 7 septembrie 2014, in preliminariile Euro 2016, cu selectionerul Victor Piturca pe banca, echipa noastra invingea la Atena (1-0) nationala Greciei, o fosta campioana europeana si una dintre reprezentativele aflate in varf de forma la acel moment.

Comparand lotul de atunci al tricolorilor cu ceea ce are la dispozitie in prezent Mirel Radoi, exista doar 4 "supravietuitori", este vorba despre portarul Tatarusanu, fundasii Chiriches si Grigore plus mijlocasul Maxim, toti aflandu-se in teren in partida mentionata mai sus.

Paradoxal, eroul Romaniei in victoria din Grecia a fost ataacantul Ciprian Marica, cel care se afla in aceste zile intr-un conflict deschis cu o parte a actualilor internationali. Marica a fost cel care a marcat golul decisiv in debutul meciului, din penalty, insa evolutia sa a fost partial umbrita de eliminarea survenita in repriza secunda, care a ingreunat misiunea nationalei lui Piturca de a pastra rezultatul pana la final.

Ulterior, de la victoria cu Grecia pana in zilele noastre, Romania a invins in deplasare, in meciuri oficiale, numai nationale din lumea a treia a fotbalului continental, gen Malta, Feroe, Lituania, Armenia, Finlanda si Muntenegru.