Ciprian Marica, reacție acidă la adresa Federației! Răspunde cineva că lucrurile merg din rău în mai rău?

Fostul internațional nu s-a ferit de cuvinte.

Fost jucător, actualmente investitor la Farul, Ciprian Marica nu vede cu ochi situația actuală din fotbalul românesc și îi critică pe conducători, care nu vor să-și asume eșecurile din ultimii ani care au existat.

"Mă bucur pentru Lobby, dar am o întrebare: care sunt criteriile pentru care a fost selecționați antrenorii care vin la națională. Aș fi curios să știu ce merite au să ajungă acolo de-a lungul timpului Daum, Cosmin, Mirel. Aș fi curios să văd analizele astea care nu prea ne dau cu plus, dau cu minus. Răspunde cineva?

Această comisie, cu tot respectul pentru domnul Stoichiță, dar ai pus antrenori colo, colo, colo, însă nu vedem rezultate. Ținem minte că inclusiv la Liga 2 au impus jucători pentru că era competiție și aveam nevoie să jucăm cu jucători din 2002.



Și îmi spunea cineva din conducerea FRF: 'Ciprian, o să vezi de ce facem noi asta, că avem un plan și că o să vezi ce jucători scoatem e acolo, o să se vândă cu 10-12 milioane 3-4 jucători'. Vă dau cuvântul meu de onoare. Nu s-a întâmplat. Răspunde cineva că lucrurile merg din rău în mai rău? Acum dați-ne și nouă răspunsurile de ce ați pus antrenori pe x, y, z.



Care sunt criteriile de selecție? Ce v-a determinat să luați această decizie? Și cine răspunde dacă nu iese bine? Că tot îi shimbăm. Să spună cineva: 'am pus vreo doi selecționeri, ridic mâna, am greșit, plec acasă'. Păi nu e normal? Nu am nimic cu nimeni, dar mi se pare de bun simț. Nu știu, un membru din comisei, cineva, nu știu. Teoretic, cineva", a spus Marica, pentru digisport.

Tweet Romania Liga 1 FRF Ciprian Marica marica Citeste si: Ianis Hagi în Champions League! Marți, de la 10 seara, în direct la PRO X: Glasgow Rangers - Malmo! Bucurați-vă de fotbal!