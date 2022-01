De râsul curcilor! România a intrat și în 2022 tot fără selecționer. Marica are un favorit

FRF caută selecționer, după ce Mirel Rădoi a anunțat că nu își va prelungi contractul. Rând pe rând, Răzvan Burleanu și Mihai Stoichiță au fost refuzați de Hagi, Răzvan Lucescu și Dan Petrescu.

A trecut o lună de când prima reprezentativă nu mai are selecționer!

Începând de pe 1 ianuarie 2022, postul de selecționer al echipei naționale de fotbal a României este vacant, după ce contractul lui Mirel Rădoi a expirat. Astfel, FRF a alcătuit o listă de patru persoane care ar putea veni la cârma echipei naționale.

Adrian Mutu (ex. FCU Craiova și naționala U21), Edward Iordănescu (ex. FCSB și CFR), Ladisau Boloni (ex. Panathinaikos, fost selecționer între iulie 2001 și iulie 2002) și Victor Pițurcă (fără job de doi ani, ultima dată la Universitatea Craiova, fost selecționer în 3 mandate, 1998-1999, 2004-2009, 2011-2014) sunt pe lista lui Burleanu.

Marica, lobby pentru Mutu

Ciprian Marica speră ca Adrian Mutu, fostul său coleg din atacul echipei naționale, să fie alegerea FRF pentru postul de selecționer.

„Personal sper ca Adi Mutu să fie alegerea şi nu doar pentru că mi-a dat o căruţă de pase de gol la echipa naţională. Ci pentru că ştiu ceea ce simţea Adi Mutu atunci când îmbrăca tricoul primei reprezentative, ştiu ce simţea el şi vreau să cred că lucrul ăsta contează în CV-ul pe care îl are.

Sper ca lucrul ăsta să îl poată transmite jucătorilor, am vorbit cu el şi ştiu filozofia şi ceea ce îşi doreşte el să joace. La echipa naţională, nu trebuie să fii antrenor, trebuie să fii selecţioner. Selecţionerul necesită alte atuuri în viziunea mea şi anume să ai ochi la fotbalişti, în primul rând.

Nu ştiu cum va putea gestiona situaţiile dificile. Consider că un antrenor la echipa naţională trebuie să ştie să gestioneze situaţiile dificile. Sper să fie inteligent, dacă el va fi alegerea, şi să compenseze acest lucru printr-un secund sau prin secunzi mai experimentaţi”, a spus Marica, pentru as.ro.