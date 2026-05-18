Universitatea Craiova a trăit un final de sezon istoric, cu titlul cucerit după 35 de ani și eventul completat de victoria categorică, scor 5-0 cu Universitatea Cluj.

Oltenii au rezolvat rapid meciul decisiv. David Matei a deschis scorul în minutul 3, iar Al-Hamlawi a dublat avantajul. În repriza a doua, același Al-Hamlawi, Mekvabishvili și Băsceanu au completat recitalul.

Succesul vine după ce Craiova câștigase și Cupa României, într-o finală decisă la loviturile de departajare, 6-5, tot contra clujenilor.

Marian Iancu: „Slabi, bătrâni, prosti și mincinoși”

După acest sezon al oltenilor, fostul patron al lui Poli Timișoara, Marian Iancu, a avut un discurs extrem de acid pe rețelele sociale, unde a criticat mai multe cluburi și conducători din fotbalul românesc.

„Craiova câștigă tot pentru că ceilalți sunt slabi, bătrâni, proști și mincinoși”, a început Iancu.

Acesta a continuat cu o analiză amplă, în care a susținut că investițiile și organizarea au făcut diferența, dar și că adversarele Craiovei nu au mai rezistat nici fizic, nici mental în finalul sezonului.

„Am spus întotdeauna, sau mai corect, din iarnă, că titlul va merge la Craiova și chiar și cupa. Se întâmplă pentru că au investit bani și știință fotbalistică. Serioși. Olteni pragmatici.

Chiar și demiterea lui Rădoi a fost una perfect valabilă și făcută la timp. A fost adus un antrenor pe tipologia celui de la FCSB cu care Becali a câștigat două campionate la rând. Rotaru e copia perfectă a lui Gigi – mai introvertit, dar în esență identici.

U Cluj, bătrâni și răniți după pierderea cupei la limită, n-au avut nicio șansă. Au căzut mental, dar și fizic. Există în viața asta și obligația ca la un moment dat să ridici mâinile, să te predai și să-l saluți pe cel mai tânăr și mai bun. O oaste de strânsură, inteligent făcută, dar de pe tarabă, de pomană – U Cluj nu poate mai mult.

Același Bergodi care pierdea acum câțiva ani campionatul chiar la Craiova, tot într-un meci cu o echipă din Cluj – CFR Cluj. Umiliți? Da! Merită să se vadă diferența. Altfel o să credem că se poate și fără bani. Nu, dragii mei! Nu se poate. Ceea ce era de demonstrat.

Ardeleni, aruncați prosopul. Asta e. Avem campioana, avem deținătoarea cupei, avem clujeni în Europa fotbalistică și așteptăm ca Dinamo să înnobileze play-off-ul, eliminând probabil FCSB din competiția pentru locul din Conference League. Sau nu! FCSB poate salva un an dezastruos și umilitor învingând Botoșani și apoi pe Dinamo.

Personal, cred că se vor califica câinii. Așa ar fi echitabil. Restul sunt doar umplutură utilă competiției. Pentru unii este o virtute. Pentru alții, precum Rapid, este o umilință.

Rușine, Șucu! Rușine, Angelescu! Nu te-am uitat, Gâlcă. Dar nu contezi. Ești nimeni în Giulești. Hai, pa!

Sunt frustrat și nervos. Sunt rapidist adevărat. Întotdeauna trist, dar plin de speranță. Doamne ajută!”, a mai scris Marian Iancu.