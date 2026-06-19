La rubrica întrebărilor-fulger, Marica a dezvăluit că este impresionat de calitățile lui Denis Drăguș (26 de ani), atacantul pe care Trabzonspor l-a împrumutat în sezonul precedent la Gaziantep.

Ciprian Marica: ”Îmi place foarte mult Denis Drăguș”

”E mult prea egoist”, a remarcat Marica, după ce a stat de vorba și cu câțiva antrenori care l-au pregătit pe internaționalul român. În prezent, Drăguș are viitorul pus sub semnul întrebării, ținând cont că acesta se va întoarce la clubul de care aparține.

Dorit de Gigi Becali la FCSB, Drăguș ar putea rămâne în străinătate. Trabzonspor ar vrea să-l folosească pe atacantul român ca ”monedă de schimb” pentru transferul lui Adil Demirbag de la Konyaspor.

„Mie-mi place Drăguș, dar ceva, undeva, puștiul ăsta... stând de vorbă și cu antrenorii pe care i-a avut, e mult prea egoist, mult prea individualist.

La calitățile pe care le are, ar fi trebuit să aibă mult mai multe performanțe. E un jucător care îmi place foarte mult și păcat că nu reușește mai mult”, a spus Marica, la ”Poveștile Sport.ro”.

2 milioane de euro este cota de piață a lui Denis Drăguș, potrivit Transfermarkt.

Carieră solidă pentru Marica

În prezent acționar la Farul Constanța, Ciprian Marica a debutat în 2001 la Dinamo, echipă în academia căreia s-a format ca fotbalist profesionist și de la care a plecat la Șahtior Donețk în 2004 pentru 5.000.000 de euro.

Marica a evoluat ulterior pentru VfB Stuttgart, Schalke 04, Getafe și Konyaspor. Vârful care a participat cu România la EURO 2008 s-a retras de la FCSB în 2016.

În cariera sa a câștigat de două ori Liga 1 și Cupa României cu Dinamo. Și-a adjudecat, de asemenea, cu Șahtior campionatul de trei ori, respectiv Cupa și Supercupa Ucrainei o dată.

Ciprian Marica mai are în palmares Cupa Intertoto cu VfB Stuttgart și Cupa Ligii României cu FCSB.