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Dinamo a anunțat lotul de jucători și staff-ul tehnic pentru cantonamentul din Polonia, care se va desfășura la Kielce în perioada 18 iunie - 2 iulie.

Programul meciurilor amicale

Pe durata cantonamentului, Dinamo va disputa și trei meciuri amicale.

Adversarele ”câinilor” vor fi Gornik Leczna, Motor Lublin și Omonia Nicosia, iar partidele de pregătire vor fi transmise pe platforma oficială de YouTube a clubului, 48TV.

Mai jos, lotul de jucători, staff-ul tehnic și cel medical-administrativ al lui Dinamo:

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Alexandru Roșca

Costin Ungureanu