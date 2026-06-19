OFICIAL Lotul lui Dinamo pentru cantonamentul din Polonia! Noutățile lui Nuno Campos

Lotul lui Dinamo pentru cantonamentul din Polonia! Noutățile lui Nuno Campos Superliga
SPORT.RO
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”Câinii” încep pregătirea cu noul antrenor principal.

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DinamoNuno CamposDinamo BucurestiCatalin CirjanLot Dinamo
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  • Dinamo staff tehnic 2026
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Dinamo a anunțat lotul de jucători și staff-ul tehnic pentru cantonamentul din Polonia, care se va desfășura la Kielce în perioada 18 iunie - 2 iulie.

Programul meciurilor amicale

Pe durata cantonamentului, Dinamo va disputa și trei meciuri amicale.

Adversarele ”câinilor” vor fi Gornik Leczna, Motor Lublin și Omonia Nicosia, iar partidele de pregătire vor fi transmise pe platforma oficială de YouTube a clubului, 48TV.

Mai jos, lotul de jucători, staff-ul tehnic și cel medical-administrativ al lui Dinamo:

Portari

Devis Epassy

Alexandru Roșca

Costin Ungureanu

Fundași

Maxime Sivis

David Irimia

Matteo Duțu

Mihnea Toader

Nikita Stoinov

Luca Fudulache

Raul Opruț

Răzvan Radu

Mijlocași

Andrei Mărginean

Godwin Udosen

Cristian Licsandru

Alberto Soro

Cătălin Cîrjan

Cristian Mihai

Casian Soare

Alexandru Irimia

Atacanți

Danny Armstrong

Adrian Mazilu

Alexandru Musi

Mamoudou Karamoko

Ianis Tarbă

Ianis Doană

Peter Belive

Alexandru Pop

Raul Rotund

Vadym Kyrychenko

Staff tehnic

Nuno Campos – antrenor principal

Gonzalo Cruz – antrenor secund

João Bagão – antrenor secund

Adrian Marcu – antrenor secund

Brian Van Der Steen – preparator fizic

Mădălin Udrea – preparator fizic

Felipe Peralta – antrenor cu portarii

Andrei Bendeac – analist video

Iulian Militaru – analist video

Staff medical și administrativ

Cosmin Mihalescu – director sportiv

Dan Tănase – medic

Javier Rodriguez – nutriționist

Rodrigo Evangelisti – fizioterapeut

Dumitru Bzovii – kinetoterapeut

Bogdan Ionescu – maseur

Emilian Stanciu – magazioner

Bogdan Alecu – ofițer de presă

Andrei Miron – fotograf

Sabin Ghiță – team manager

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