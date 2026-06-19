Dinamo a anunțat lotul de jucători și staff-ul tehnic pentru cantonamentul din Polonia, care se va desfășura la Kielce în perioada 18 iunie - 2 iulie.
Programul meciurilor amicale
Pe durata cantonamentului, Dinamo va disputa și trei meciuri amicale.
Adversarele ”câinilor” vor fi Gornik Leczna, Motor Lublin și Omonia Nicosia, iar partidele de pregătire vor fi transmise pe platforma oficială de YouTube a clubului, 48TV.
Mai jos, lotul de jucători, staff-ul tehnic și cel medical-administrativ al lui Dinamo:
Portari
Devis Epassy
Alexandru Roșca
Costin Ungureanu
Staff tehnic
Nuno Campos – antrenor principal
Gonzalo Cruz – antrenor secund
João Bagão – antrenor secund
Adrian Marcu – antrenor secund
Brian Van Der Steen – preparator fizic
Mădălin Udrea – preparator fizic
Felipe Peralta – antrenor cu portarii
Andrei Bendeac – analist video
Iulian Militaru – analist video
Staff medical și administrativ
Cosmin Mihalescu – director sportiv
Dan Tănase – medic
Javier Rodriguez – nutriționist
Rodrigo Evangelisti – fizioterapeut
Dumitru Bzovii – kinetoterapeut
Bogdan Ionescu – maseur
Emilian Stanciu – magazioner
Bogdan Alecu – ofițer de presă
Andrei Miron – fotograf
Sabin Ghiță – team manager