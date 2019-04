"CFR + FCSB = S.O.S!" Gabriel Chirea scrie despre semnalul de alarma al unui derby monstruos

Daca acesta este nivelul adevarat al echipelor care se lupta pentru titlu in Liga 1, atunci fotbalul romanesc ar trebui eutanasiat.

Gabriel Chirea

Meciul dintre CFR Cluj si FCSB este cea mai puternica reclama anti-fotbal vazuta in ultimii ani. Partida de pe „Dr. Constantin Radulescu” trebuia sa fie un regal fotbalistic, intre cele mai bogate doua cluburi din Liga 1, care au investit masiv in jucatori in ultimele sezoane, care ofera salarii astronomice in saracia paguboasa din Romania si care si-au incercat un razboi mediatic inaintea partidei, asa cum au vazut conducatorii nostri ca se practica in fotbalul adevarat.



Pentru ca iubitorii sportului din Romania sa mai poata crede in revirimentul acestui fotbal rapciugos, care a dat in ultimii ani tot mai multe motive sa fie abandonat si nu imbratisat mai cu drag, intalnirea de la Cluj trebuia sa ofere tactici rafinate, ambitii nemasurate, executii tehnice de finete, goluri spectaculoase, coregrafii speciale, emotii deosebite, antrenori care se ridica la nivelul reclamelor facute si sportivi despre care se spune ca ar valora zeci de milioane de euro. Sau macar sa ofere ceva, un cat de mic motiv ca sa te imbie sa urmaresti meciul respectiv si pe celelalte din Liga 1. Insa „camionul” care trebuia sa traga „remorca” Ligii 1 s-a dovedit doar o trotineta. A fost un 0-0, cat gaurile din cele doua zerouri ale scorului.



Jucatori tineri blazati, fotbalisti batrani uzati, greseli elementare, tactici barbare, executii jenante, ocazii de gol putine si accidentale, fandoseli, maimutareli si simulari, lipsa de barbatie, de ambitie, de viziune si de viitor - asta a iesit in evidenta in urma acestui „derby”. Un meci cu ocazii cat sa le numeri pe degetele cu care arati "V" de la victorie, o lupta surda si dezordonata, un antijoc si un diletantism care au inceput sa doara fizic. Cluburile din Liga 1, cel putin cele cu un strop de ambitie, se plang ca sunt parasite de suporteri, care nu mai vin pe stadion ca sa vada meciurile. Insa, in conditiile actuale, se pare ca au prea multi fraieri care mai cred in ele.



Daca un derby din play-off-ul diviziei de elita al celui mai iubit sport din Romania arata in asemenea hal, atunci orice spectator, care a fost prezent aseara pe stadionul din Cluj, ar trebui sa se considere furat si sa isi ceara inapoi banii dati pe bilet. Daca fotbalul romanesc a ajuns la asemenea degradare, incat jucatorii si antrenorii platiti cu zeci de mii de euro pe luna arata asemenea dezinteres pentru profesia care ii umple de bani, atunci telespectatorii ar trebui sa fie incurajati, si nu opriti, sa butoneze spre alt canal si sa urmareasca un film, un documentar, o emisiune sau orice altceva, in afara de asemenea parodie sportiva.



LPF dat un tun si a pacalit deja niste fraieri sa plateasca 27,5 milioane de euro+TVA pentru drepturile tv ale fiecaruia dintre urmatoarele 5 sezoane ale Ligii 1. Dar adevarata nota de plata pentru ce se intampla acum in fotbalul romanesc se va vedea in audiente si va fi evidenta la vara, cand probabil ne vor umili din nou luxemburghezii si alti semi-amatori prin preliminariile competitiilor europene. Daca nu se schimba repede ceva, conducatorii versati se vor intreba retoric si pervers, la vara, din nou, "de ce oare avem atata ghinion?"...