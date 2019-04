"Iti inchei cariera la Real Madrid?" Raspunsul oferit de unul din cei mai importanti oameni ai lui Zidane! Ce a spus de revenirea francezului!

Un fotbalist de baza de la Real Madrid a vorbit despre viitorul sau si de revenirea lui Zidane.

Dani Carvajal are 27 de ani si a crescut la Real Madrid, echipa cu care a scris istorie in UEFA Champions League. Cu exceptia sezonului 2012/2013, fundasul dreapta si-a petrecut intreaga cariera pe Santiago Bernabeu. In 2012, el s-a transferat in Germania, la Bayer Leverkusen, acolo un a reusit sa impresioneze, iar Perez l-a readus in Spania.

Intr-un interviu oferit pentru Marca, Carvajal a vorbit despre planurile sale de viitor, spunand ca isi doreste sa isi incheie cariera la Real Madrid.

"Da, adevarul este ca da. Daca clubul vrea acest lucru, atunci o sa ma retrag purtand echipamentul alb. Stiu ca am spus intr-un interviu ca mi-ar placea sa incerc in Premier League, chiar pare atractiv, dar daca ar fi sa aleg, atunci ma voi retrage de aici", a spus Dani Carvajal.

Internationalul spaniol crede ca nu ar putea renunta complet la activitatile sportive, chiar si dupa retragere. Fundasul lui Real si-ar dori sa devina antrenor.

"Inca este devreme, dar este o intrebare de un milion de dolari. Ar fi dificil sa ma trezesc in fiecare zi si sa nu ma duc la antrenament. As vrea sa devin antrenor, sa raman conectat cu fotbalul, dar nu vreau sa ma gandesc acum la acest aspect", a completat spaniolul.

Dani Carvajal a cunoscut cel mai mare succes la Real Madrid sub comanda lui Zinedine Zidane si considera revenirea acestuia un act de curaj.

"A fost solutia potrivita. La acel moment a fost cel mai bun lucru care ni se putea intampla. Stim ca nu mai jucam la fel, iar el stie ca increderea noastra este foarte scazuta, insa a fost curajos ca a acceptat sa se intoarca acum. Cunoaste foarte bine jucatorii, clubul si cred ca este omul potrivit", a spus Carvajal.