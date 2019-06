Cum i-a ratat Becali pe Baluta si Cicaldau! "Asta se intampla daca te consulti cu specialisti" Dezvaluirea patronului FCSB

Gigi Becali a vrut sa-i transfere pe Tudor Baluta si Alexandru Cicaldau.

Gigi Becali a vorbit despre nationala U21 a Romaniei si despre jucatorii care au impresionat in meciul cu Croatia si puteau veni la FCSB.

Patronul stelist a marturisit, in direct la Ora Exacta in Sport, la PRO X, ca i-a ratat pe cei doi din cauza faptului ca "s-a consultat" cu "specialisti".

"Sunt atent! Orice reusita a lor inseamna zeci de milioane de euro! Orice reusita a nationalei Romaniei creste fotbalul romanesc. Imaginea fotbalului romanesc inseamna pentru mine bani multi.

Nu m-a surprins nimeni, ii stiam pe toti. Am o durere in suflet ca pe Baluta si pe Cicaldau nu i-am luat. Cand te consulti cu specialistii, o dai in bara. Daca nu ma consultam cu specialistii, si Cicaldau, dar mai ales Baluta, erau la mine. In viata vietilor mele nu ma mai consult cu specialistii. Specialistii mi-au spus ca Baluta e lent, ca Cicaldau nu da goluri... Si uite asa, nu sunt ei la mine. Baluta te incanta", a declarat Gigi Becali la PRO X.

Becali, incantat de Tudor Baluta

Patronul FCSB a declarat inca de miercuri, imediat dupa meciul nationalei lui Radoi, ca regreta faptul ca nu l-a transferat pe Tudor Baluta atunci cand a avut ocazia.

Tudor Baluta a marcat un gol in primul meci al Romaniei la EURO U21, jucat impotriva Croatiei. Romania ocupa primul loc in Grupa C a campionatului de tineret, avand avantajul golaverajului fata de Franta.