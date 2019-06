ULTIMA ORA: Conditia pentru ca Becali sa achite clauza de 7 mil € pentru Cicaldau si cine este celalalt jucator al Craiovei pe care il vrea la FCSB: "Imi place mult!"

Gigi Becali il vrea pe Cicaldau la FCSB.

Cicaldau, mijlocasul adus de Craiova de la Viitorul pe 1 milion de euro, are clauza de reziliere de 7 milioane.

Becali spune ca este dispus sa o plateasca daca ii vinde vara asta pe Coman sau Man.

"Clauza lui Cicaldau o platesc numai daca il vand pe Man sau pe Coman."

"Dar cred totusi ca nu mai am eu timp sa il iau. Sunt altii mai destepti si mai bogati ca mine in Europa si o sa-i plateasca clauza dupa turneul asta."

"Daca il iau acum, la anul il vand cu 50-60 de milioane."

"De Gica Hagi imi pare cel mai rau. El l-a dat pe 1 milion, acum putea sa il vanda cu 10 milioane. Daca as fi fost eu in locul lui, m-ar fi durut inima", a spus Becali la Ora exacta in sport.

Becali a pus ochii pe Mihaila



Patronul FCSB spune ca este impresionat de Valentin Mihaila, mijlocasul de 19 ani crescut de Craiova.

"Imi place foarte, foarte mult Mihaila. Dar nu vreau sa il supar pe Rotaru."

"Nu cred ca pot sa il iau, doar spun ca imi place jucatorul", a mai spus Becali la PRO X.