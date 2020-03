Universitatea Craiova - Gaz Metan Medias 19:15 | Oltenii pot urca pe primul loc in clasament! Gaz Metan Medias vrea cu orice pret victoria! Echipele de start

Urmarim si comentam impreuna Universitatea Craiova - Gaz Metan Medias de la ora 19:15 pe www.sport.ro, aplicatia sport.ro si facebook sport.ro

Echipele de start:

Univeristea Craiova: Pigliacelli - Vladoiu, Acka, Tiago Ferreira, Bancu - Nistor, Mateiu, Cicaldau - Ivan, Koljic, Mihaila

Gaz Metan Medias: Ricardo Batista - Butean, Larie, Marius Constantin - Veliar - Droppa, Popa, Fofana - Ciocan, Bus, Ely Fernandes

Universitatea Craiova va primi vizita celor de la Gaz Metan Medias, in al doilea meci din play-off-ul acestui sezon. Oltenii se claseaza pe locul 4 in acest moment dupa ce FCSB a remizat aseara, la Botosani, scor 2-2. In cazul unei victorii, trupa antrenata de Corneliu Papura va urca pe primul loc, cel putin pana maine cand CFR va juca impotriva celor de la Astra Giurgiu.

"Ne asteapta prima etapa din play-off. E un meci important, important este sa castigam cele trei puncte. Deja este o alta competitie, e un meci total diferit fata de primul din acest an. Sper sa ne capacitam bine, e obligatoriu pentru a reusi sa castigam. Vedem ce se intampla pe teren, te poti astepta la orice abordare din partea adversarului. Noi trebuie sa ne autodepasim, sa fim mult mai concetrati si cred ca avem sansele noastre pentru a castiga acest meci", a declarat Corneliu Papura, la conferinta de presa.

Echipele probabile:

Universitatea Craiova: Pigliacelli - Martic, Balasa, Cosic, Bancu - Nistor, Mateiu, Cicaldau - Ivan, Nitu, Mihaila

Gaz Metan Medias: Plesca - Butean, Larie, Constantin, Velisar - Droppa, Diakota - Dumitru, Hora, Ciocan - Bus