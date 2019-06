BREAKING NEWS: Cicaldau, aproape de un super transfer in GALAXIA lui Neymar si Mbappe! Ce echipe il vor

Alex Cicaldau a fost unul dintre cei mai buni jucatori ai Romaniei in meciurile cu Croatia si Anglia de la Euro U21.

Si evolutiile sale din tricoul Craiovei au atras atentia. Conform Fanatik, Cicaldau a fost monitorizat in ultimele luni de Lyon si Lille. Ambele sunt interesate sa-l aduca in aceasta vara. Cicaldau are o clauza de reziliere in valoare de 8 milioane de euro, iar oltenii n-ar vrea sa coboare niciun euro sub aceasta suma, mai ales in conditiile in care 20 % din bani vor ajunge la Viitorul. De mijlocasul central in varsta de 21 de ani e interesata si Standard Liege.

Transferat cu numai un milion de euro vara trecuta, Cicaldau s-a impus rapid pe Oblemenco si a devenit om de baza pentru Mangia. Si Gigi Becali a fost interesat de transferul sau, dar apropiatii l-au sfatuit sa nu continue tratativele.

"Imi pare foarte rau ca nu i-am luat pe Cicaldau si pe Baluta! Cel mai rau imi pare. M-am luat dupa specialisti. Dar n-o sa ma mai iau niciodata!", a spus Becali la PRO X.