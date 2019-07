BREAKING NEWS: Se duce dupa Ianis!!! Cicaldau, aproape de un transfer URIAS. Cat ar primi Craiova in schimbul sau

Dupa Ianis Hagi, Genk e aproape sa mai aduca un jucator din Liga 1!

Alex Cicaldau ar fi la un pas de campioana Belgiei. Craiova e in discutii avansate pentru cedarea fotbalistului de 22 de ani, in schimbul caruia va primi 7 milioane de euro. Informatia e oferita de site-ul craiovean 3minute.net.

Cicaldau n-a fost nici macar pe banca in meciul cu Clinceni, primul al sezonului pentru Craiova in Liga 1. Explicatia oficiala" "E obosit dupa Euro". Adevarul pare sa fie insa altul. Cicaldau e in tratative avansate cu Genk, care l-a urmarit atent la Euro si a fost impresionata de evolutiile sale.

Produs al Academiei Hagi, Cicaldau a ajuns la Craiova acum un an in schimbul a un milion de euro.