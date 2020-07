Cicaldau, la un pas de TRANSFERUL CARIEREI! Antrenorul cu trei Ligi ale Campionilor castigate il vrea pe mijlocasul Craiovei: "Echipa e favorita sa il aduca!"

Alexandru Cicaldau (23 de ani) este pe lista unui club important din Premier League.

Englezii de la Mirror anunta ca 'Everton este principala favorita sa il transfere pe Alexandru Cicaldau, mijlocas care a fost monitorizat pe tot parcursul sezonului.'

Potrivit sursei citate, Everton se lupta cu Sampdoria pentru serviciile mijlocasului din Banie. Pretul de doar 4 milioane de euro ar reprezenta o suma modica pentru un club de calibrul lui Everton, iar englezii sunt entuziasmati de aceasta oportunitate.

15 goluri si 8 pase decisive a reusit Cicaldau in 38 de meciuri, fiind in fata celui mai bun sezon al sau din cariera. Mijlocasul de 23 de ani este evaluat la 4 milioane de euro, conform Transfermarkt.

Cicaldau a cucerit un titlu in Liga 1, cu Viitorul, in sezonul 2016 - 2017. In iulie 2018, Craiova ii platea 1 milion de euro lui Gica Hagi pentru transferul mijlocasului.