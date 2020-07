Jucatorii de la Craiova au pus totul pe HOLD! "Noi nu iesim deloc!" Cum resimte Cicaldau presiunea din lupta pentru titlu!

Alexandru Cicaldau a vorbit despre lupta pentru titlu din Liga 1.

Jucatorul Universitatii Craiova a spus ca, alaturi de coechipierii sai, pregateste meciurile din finalul acestui sezon si ca ia parte la niciun fel de activitati extrasportive pentru a nu risca sa se imbolnaveasca. Asta dupa ce Alexandru Paun, jucatorul infectat cu noul coronavirus de la CFR Cluj, a declarat ca s-ar fi infectat in urma unei iesiri in oras cu prietenii.

"Mai avem doua meciuri foarte grele, trebuie sa ne bucuram de victorie in seara aceasta si apoi de maine sa ne gandim la urmatorul meci. Eu zic sa nu vorbim inca despre titlu, ne asteapta doua meciuri foarte grele.

Nu o sa comentez niciodata (n.r. ce fac alte echipe). Eu sunt jucator de fotbal si imi vad de treaba mea.

Eu cred ca toti jucatorii de la Craiova sunt responsabili, am limitat iesirile in oras, de fapt nu iesim deloc. Mai avem doua saptamani si apoi speram sa putem pleca in vacanta fericiti.

Presiune este de fiecare data, indiferent daca ne batem pentru locul 3 sau nu. Incercam sa ne facem jocul nostru si suntem bucurosi cand reusim sa luam cele 3 puncte.

Urmeaza o deplasare grea cu o echipa foarte buna si foarte ofensiva, am vazut de fiecare data ce jucatori de calitate are Astra. Noi trebuie sa luam fiecare meci in parte si sa incercam sa castigam tot", a spus Cicaldau la finalul partidei cu FC Botosani, in care a fost declarat omul meciului.