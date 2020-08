Chindia Targoviste - Dinamo Bucuresti, LIVE TEXT de la ora 21:00 | Cosmin Contra debuteaza in noul mandat pe banca "cainilor"

Urmarim si comentam impreuna cele mai tari meciuri din Liga 1 pe www.sport.ro si facebook.com/sport.ro.

Chindia Targoviste va juca cu Dinamo Bucuresti, intr-un meci din etapa a doua a Ligii 1, de la 21:00.

Contra se afla la al doilea mandat in Stefan cel Mare dupa ce a fost numit antrenor de conducerea spaniola in locul lui Gigi Multescu, cel care venise sa o salveze sezonul trecut de la retrogradare.

Dinamo a remizat in prima etapa cu FC Hermannstadt, scor 1-1, in timp ce Chindia a fonst invinsa de Poli Iasi cu 0-1.

La Targoviste sunt probleme si din cauza covidului. Echipa are 7 cazuri, iar printre cei infectatri sa numara si antrenorul Emil Sandoi.

Contra are planuri mari si spera ca Dinamo sa arate in viitor ca un club din La Liga. In acest meci probabil vor debuta si ultimele transferuri facute de "caini", Janusz Gol si Adam Nemec, sunt ultimele doua nume aduse la club.