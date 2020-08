BREAKING NEWS: Jucator cu 66 de meciuri in La Liga pentru Contra: "S-au inteles, va semna!" Prima lovitura data in Spania dupa ce Dinamo a anuntat buget de Champions League

Contra va fi prezentat oficial duminica la Dinamo, alaturi de noul patron Cortacero.

Dupa Achim, Nemec si Janusz Gol, 'cainii' sunt la un pas de a finaliza negocierile cu spaniolul Isma Lopez! Fundasul stanga de 30 de ani si-a reziliat contractul cu Tenerife, echipa din Segunda unde a jucat sezonul trecut, pentru a veni la Dinamo. Informatia e oferita de ziarul basc El Correo!

Format la Bilbao, Isma a debutat in La Liga in sezonul 2012-2013. In total, are 66 de aparitii in prima liga spaniola! Celelalte 58 de meciuri au venit intre 2015 si 2017 in tricoul lui Sporting Gijon! Fost international spaniol U17 si U19, Isma a jucat in Cipru in sezonul 2018-2019, la Omonia, apoi a revenit in Spania, in liga secunda, la Tenerife.

Cel mai consistent sezon al sau in prima divizie iberica a fost in 2015-2016, cand a jucat 31 dintr-un total de 38 de meciuri, reusind sa si marcheze de doua ori!

El Correo scrie ca acordul dintre Isma si Dinamo e total si ca jucatorul urmeaza sa semneze cu 'cainii'.