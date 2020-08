"Domnule Contra, cand se va putea lupta Dinamo cu adevarat la titlu?" Raspunsul care ii face pe suporteri sa VISEZE: "Vom fi ca o echipa din prima liga spaniola"

Contra debuteaza oficial ca antrenor al lui Dinamo luni seara, contra Chindiei.

Desi a inceput munca la Saftica alaturi de jucatori de cateva zile, Contra a fost prezentat oficial azi, alaturi de noul patron Cortacero. Obiectivul sezonului e calificarea in playoff. Contra spune ca Dinamo trebuie sa se bata abia sezonul viitor pentru campionat si anunta schimbari majore la nivelul lotului.

"Cu seriozitate, sper eu ca anul viitor sa ne batem la titlu, daca totul merge bine. Nu stiu daca si sa castigam, dar sa fim implicati. Anul viitor ar trebui ca obiectivul sa fie castigarea titlului. In maximum doi ani de zile sa luam titlul, asa ar trebui. Nu e usor, ai nevoie de liniste la toate nivelurile. Cu niste actionari care vor sa faca treaba buna, cu niste suporteri care si-au demonstrat deja iubirea fata de acest club, cu toti oamenii care sunt langa noi, sper sa reusim! Da, trebuie sa facem multe schimbari in lot", a spus Contra.

Antrenorul lui Dinamo ii face pe fani sa viseze. Contra spune ca Dinamo va fi structurat ca un club de prima liga din Spania!

"Speram sa readucem Dinamo unde ii e locul. Primul obiectiv e sa intram in playoff, iar in 2-3 ani Dinamo sa fie o candidata serioasa la castigarea titlului. Voi munci cat pot de bine sa transform aceasta echipa intr-o echipa castigatoare. Facem eforturi sa gasim jucatori care sa se integreze si sa aduca un plus echipei noastre. Speram sa vedem adevarata fata a lui Dinamo intr-o luna, sa avem rezultatele dorite de toti. Sunt fericit ca am revenit, sper ca acest proiect sa functioneze si sa readucem Dinamo unde ii e locul.

Dinamo va avea structura unui club de prima divizie din Spania ca intentii, organizare. Mi-am dorit sa fac parte din aceasta schimbare, sa transformam structura intr-o structura profesionista. Au fost 3 ani grei pentru Dinamo din toate punctele de vedere. Toate problemele din ultimii 3 ani s-au vazut in rezultatele echipei. Toti cei care au pus umarul pentru ca aceasta echipa sa nu moara trebuie felicitati.

S-au facut multi pasi in bine, s-a jucat pe National Arena, s-a refacut echipa a doua, s-au platit salariile restante, s-au adus jucatori pentru a forma o echipa puternica, nu am de ce sa nu cred ca lucrurile vor merge si mai bine. Pentru acest sezon, singurul obiectiv e intrarea in playoff. Avem nevoie de experienta, tinerii vor creste mult mai bine si mai repede daca vor avea jucatori din campionate puternice langa ei. Nu putem avea pretentii sa intram in playoff cu echipa actuala. Am vazut ca echipa a suferit foarte mult, e clar ca trebuie sa interveni putin, ne trebuie pe unele posturi mai multa experienta", a spus Contra.