"CFR s-a chinuit cu o echipa de copii!" Croitoru, in depresie dupa ce a fost invins de CFR: "A ajuns sa ne dea gol cu piciorul Vinicius, e o problema!"

Croitoru e mandru de echipa lui, in ciuda infrangerii cu CFR.

Problemele majore de lot l-au facut sa improvizeze in echipa de start. A trimis mai multi pusti in teren, iar acestia nu l-au dezamagit. Croitoru glumeste si spune ca nu s-ar fi suparat pe jucatori daca l-ar fi lasat pe Vinicius sa dea gol cu capul, dar acum ii va baga in sedinta dupa ce fundasul a facut o faza braziliana la golul de 2-1 al CFR-ului.

"Concluziile nu pot fi decat bune, din punctul de vedere al jocului. CFR s-a chinuit cu o echipa de copii a noastra. Sunt mandru de tot efortul facut in seara asta. Am avut nesansa la golul 2. Daca marca Vinicius cu capul, nu ma suparam. Daca a ajuns sa dea cu piciorul, inseamna ca e o problema. Am dat pe langa ea de doua ori acolo, e o problema. Am avut ocaziile mult mai multe si mult mai clare in seara asta.

CFR n-a avut nicio ocazie clara. Noi am avut si bara, si doua ocazii clare. Un egal, in conditiile in care suntem acum, era ca o victorie pentru noi. Nu am avut astfel de momente, nu am suferit 3 infrangeri la rand. Nu am teama de nimeni, am venit sa joc, nu sa ma inchid. Am jucat contra campioanei, cred ca meritam mai mult", a spus Croitoru.