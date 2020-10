CFR Cluj a pus pe liber un jucator care a evoluat la Aston Villa si Rennes! Motivul pentru care campioana l-a lasat sa plece gratis

Yacouba Sylla (29 de ani) si-a reziliat contractul cu campioana Romaniei, anuntul vine la scurt timp dupa ce clujenii l-au vandut pe Mihai Bordeianu la Al-Qadisiyah.

Astfel, Ovidiu Hoban (37 de ani), a ramas in momentul de fata singurul mijlocas defensiv din echipa CFR-ului. Conducerea campioanei va trebui sa caute solutii pentru intarirea compartimentului median in perioada urmatoare. Avand in vedere ca perioada de mercato s-a incheiat, mai pot fi legitimati doar fotbalisti liberi de contract.

Yacouba Sylla a fost cumparat in urma cu un an de la Stromsgodset, din Norvegia, cu 400.000 de euro. Jucatorul originar din Mali avea un CV in care bifase echipe precum Aston Villa, Rennes sau Montpellier.

Fotbalistul nu a intrat in gratiile lui Dan Petrescu, iar antrenorul clujenilor l-a introdus in doar 5 partide, dintre care doar intr-una a fost integralist.

CFR Cluj va juca urmatorul meci impotriva celor de la FC Botosani, sambata de la ora 21:30, in cea de-a saptea etapa.