CFR Cluj - Botosani, LIVE TEXT, de la 21:30 | Dan Petrescu, fara victorie in ultimele 2 etape! Campioana se poate apropia de liderul Craiova

Urmarim si comentam impreuna CFR Cluj - Botosani pe www.sport.ro si Facebook.com/sport.ro.

CFR Cluj vine dupa doua remize in Liga 1, scor 0-0 cu Chindia si 1-1 cu Viitorul. Echipa antrenata de Dan Petrescu este la 6 puncte in spatele liderului Universitatea Craiova, oltenii avand victorii pe linie in primele 6 runde.

De partea cealalta, Botosani are un parcurs dezamagitor in ultimele etape. Echipa lui Marius Croitoru are 2 infrangeri si 2 rezultate de egalitate in ultimele 4 etape si este pe locul 8 in clasamentul Ligii 1, cu 8 puncte.

"Eu zic ca Botosani au un lot foarte bun. Au avut si sezonul trecut. Au omogenitate, au un antrenor bun. Au un prim 11 destul de solid, de inchegat, sunt o echipa care iau destul de greu gol in deplasare. Au marcat 3 goluri la Pitesti, sunt o echipa care ataca, care joaca ofensiv, cu un antrenor tanar care joaca pe atac. Cred ca va fi un meci foarte greu, pentru ca primul meci dupa pauza este mereu foarte greu. Jucatorii nu sunt asa de conectati. Chiar daca voi face tot posibilul sa ii conectez pentru acest meci tot ramane o relaxare. Mie mi-e frica din mai multe puncte de vedere de acest meci, in primul rand de relaxarea jucatorilor, in al doilea de dorinta de revansa a celor de la Botosani si faptul ca la ei sunt ceva probleme sa nu ii faca pe jucatorii nostri sa se relaxeze", spunea Dan Petrescu la conferinta de presa.

Echipele probabile:

CFR Cluj: Balgradean - Ciobotariu, Vinicius, Cestor, Camora - Chipciu, Hoban, Djokovic - Deac, Debeljuh, Carnat

Antrenor: Dan Petrescu

Botosani: Hankici - Patache, Moescu, Seroni, Tiganasu - Rodriguez, Tarsa - Askovski, Ongenda, Keyta - Roman

Antrenor: Marius Croitoru