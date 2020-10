Primul meci cu suporteri in tribune pentru CFR Cluj in acest sezon! Cati fani vor participa la meciul cu TSKA Sofia din grupele Europa League

CFR Cluj debuteaza pe 22 octombrie intr-un nou sezon al grupelor Europa League.

Campioana Romaniei va juca in prima etapa in deplasare pe terenul celor de la TSKA Sofia. Partida va avea loc pe Stadionul National "Vasil Levski", iar fanii vor avea acces in tribune.

Potrivit celor de la Sportal.bg, clubul bulgar a scos la vanzare 12.000 de bilete pentru meciul cu CFR Cluj. Aceasta cifra reprezinta 30% din capacitatea arenei, procent stabilit de UEFA, care a anuntat la inceputul acestei luni ca fanii pot reveni pe stadioane in anumite conditii de siguranta.

Va fi primul meci pe care CFR Cluj il va juca in fata publicului dupa mai bine de 6 luni in care suporterii nu au avut acces in tribune.

Partida din prima etapa a grupelor Europa League, care le pune fata in fata pe TSKA Sofia si CFR Cluj, este programata pe 22 octombrie, de la ora 19:55 si va fi transmisa in format LIVE TEXT pe www.sport.ro.