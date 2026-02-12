Perioada transferurilor s-a încheiat în Superliga României.

CFR Cluj a dat lovitura în această iarnă, în ceea ce privește plecările de jucători. Este echipa din Superliga României care a încasat cei mai mulți bani în privința transferurile din direcția cedărilor.

În total, conform Transfermarkt, clubul din Cluj a încasat 8,1 de milioane de euro pentru cedările de jucători, în această iarnă consemnând multe schimbări de lot, iar Daniel Pancu pare că a găsit cheia succesului, pentru că este aproape să o ducă pe CFR în play-off-ul din Superliga României, după ce părea imposibil de bifat obiectivul.

CFR Cluj a vândut de 8 milioane de euro în această iarnă

Cei mai mulți bani au fost încasați de ardeleni în urma transferului lui Louis Munteanu, care a plecat în MLS, în SUA, la DC Unite, pentru 6 milioane de euro! Apoi, a doua cea mai scumpă cedare a fost a lui Lindon Emerllahu, care a fost vândut în Ucraina, la FK Polissya, pentru 1.5 milioane de euro.

CFR Cluj a luat bani și de pe urma lui Otto Hindrich, vândut în Polonia, la Legia Varșovia, în schimbul sumei de 600.000 de euro.

De la gruparea din Cluj au mai plecat 12 fotbaliști în această iarnă, dar au făcut-o fie fără sumă de transfer, fie au fost cedați sub formă de împrumut.

De partea cealaltă, CFR Cluj a plătit doar pentru o mutare făcută în această iarnă, pentru venirea portarului Mihai Popa, de la AC Torino. S-a plătit suma de 100.000 de euro.

Louis Munteanu, la DC United pentru 6 milioane de euro

CFR Cluj și DC United au bătut palma pe 5 ianuarie pentru suma de 6 milioane de euro, o sumă impresionantă atât pentru fotbalul românesc, cât și pentru cel american.

Această sumă îl transformă pe Munteanu în cel mai costisitor transfer realizat de DC United în istoria sa!

Internaționalul român a semnat un contract valabil pe trei ani și jumătate, până în sezonul 2028-2029, clubul păstrând opțiunea de a prelungi înțelegerea pentru încă un an.

Munteanu a ajuns în MLS din postura de golgheter al României în sezonul precedent, când a marcat 23 de goluri pentru CFR Cluj.