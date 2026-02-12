CFR Cluj și ”U” Cluj, la cuțite după derby-ul încheiat cu scandal: „Fură la noi? Fură!”

CFR Cluj și "U" Cluj, la cuțite după derby-ul încheiat cu scandal: „Fură la noi? Fură!"
Rivalitate dintre CFR Cluj și ”U” Cluj a devenit și mai acerbă după scandalul din derby-ul jucat în Superligă.

CFR Cluj, U Cluj, Superliga, Radu Constantea, Iuliu Muresan
Echipa lui Daniel Pancu s-a impus cu 3-2 în derby-ul Clujului, în urma unui meci spectaculos, dar care a avut parte de multă tensiune în final. VEZI AICI detalii despre scandalul dintre Cristiano Bergodi și Andrei Cordea.

Spiritele s-au inflamat serios în urma acelui scandal, iar cei doi oficiali ai echipelor și-au aruncat replici dure.

Radu Constantea i-a răspuns lui Iuliu Mureșan: „Fură la noi? Fură!”

Oficialul lui ”U” Cluj a auzit atacul lui Iuliu Mureșan, omologul său de la CFR Cluj, și a venit cu o replică imediat după calificarea echipei antrenate de Bergodi în sferturile Cupei Românei.

Radu Constantea a răspuns ironiei legate de faptul că „șepcile roșii” au un singur trofeu câștigat și insinuat că CFR Cluj ar fi fost ajutată de arbitri în derby-urile cu ”U” Cluj.

„O victorie importantă. Veneam după înfrângerea din derby, iar după discuțiile care au avut loc în ultimele zile a fost o atmosferă destul de încărcată la noi, la club. Și eu am avut astăzi un sentiment de decepție totală, mai ales după intervenția de aseară a domnului președinte Mureșan, care mi-a lăsat un gust amar.

Au fost vreo 6 minute de prezentare a unei situații care credeam că s-a îngropat de mult, de prin 2016-2017. O perioadă mai puțin benefică în oraș, de rivalitate între CFR și U.

A ținut să ne facă frustrați, pe noi și pe suporterii noștri, să ne amintească câte titluri au câștigat ei și că noi avem o singură Cupă, cea din '65. Îi transmit că nu avem nicio frustrare și suntem extrem de bucuroși cu acea Cupă din '65. M-a dezamăgit foarte tare.

Astăzi nici n-am putut să mă bucur de meci, vă spun sincer, din cauza reaprinderii acestei rivalități. Eu știu foarte multe lucruri întâmplate începând din 2004 până prin 2015 - 2016. Sunt de 10 ani președinte și nu am menționat nimic din acea perioadă. Cu siguranță avem și noi foarte multe argumente de a prezenta ceea ce s-a întâmplat în acea perioadă la Cluj.

Dar ca să închei în spirit de glumă... L-am auzit cum povestea, tot în glumă, că avea un prieten de etnie maghiară care-l întreba înaintea meciurilor: 'Batem la ei?'. Și el confirma: 'Batem!'.

Ei bine, și eu aveam un prieten din copilărie, de etnie maghiară, care înaintea fiecărui meci cu CFR, care ulterior s-au și dovedit cu probleme, ne întreba: 'Fură la noi?'. Și eu îi confirmam: 'Fură la noi!'

Credeam că sunt îngropate aceste lucruri. Astăzi am avut o senzație de părere de rău că m-am implicat în acest fenomen acum 10 ani”, a răspuns Constantea la Prima Sport.

Ce a declarat Iuliu Mureșan

Iuliu Mureșan s-a plâns de ajutorul primit de la stat de către rivala lui CFR Cluj și a subliniat faptul că feroviarii sunt cei care au câștigat de departe cele mai multe trofee și au obținut cele mai importante rezultate.

„E o mare rivalitate. Să nu uitați că noi am luat două titluri pe terenul lui U Cluj, și toate cu scandal. Au fost niște lucruri, se adună niște frustrări. U Cluj, extraordinara echipă, probabil că e frustrată, pentru că nu a câștigat decât o Cupă a României, în '65.

Altceva, nimic! Iar noi am câștigat două titluri doar la ei pe teren. La unul am venit cu duba jandarmilor, cu toată echipa, de la ei de pe stadion. Ne-au băgat jandarmii, ca să ne protejeze.

Deci s-au adunat niște frustrări. Noi nu suntem invidioși pe ei, nu avem pe ce. Pe Cupa lor din '65? Nu sunt invidios, nu sunt deloc. Ei or fi pe trofeele noastre, 8 campionate, 5 Cupe și 4 Supercupe. Cred că aici este problema.

Ei sunt echipa autorităților, Primăria le dă milioane și nouă, nimic! Sunt multe de discutat. Aveam un prieten maghiar, care mă întreba: 'Presidente, le batem?'. Și eu ziceam: 'Le batem'.

Primarul (n.r. Emil Boc) are dreptul să țină la o echipă. E dreptul lui, nu poate ține cu tot fotbalul. Dar faptul că dă bani numai la o echipă este altceva. Să țină fularul lui U Cluj, dar să ne dea și nouă două milioane, nu numai lor! Nu mă deranjează dacă semnează cu fularul lor la gât”, a decalat Iuliu Mureșan pentru sursa citată mai sus.

