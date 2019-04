CFR Cluj, pedepsita dupa victoria cu Viitorul! Decizia luata de Comisia de Disciplina anuntata in urma cu cateva momente

CFR Cluj a fost sanctionata dupa meciul cu Viitorul.

Echipa lui Dan Petrescu a fost amendata de Comisia de Disciplina cu 5.000 de lei din pricina comportamentului fanilor la meciul cu Viitorul. Aceeasi sanctiune a primit-o si Hermannstadt, tot pentru atitudinea suporterilor, de la meciul cu Calarasi.



"Intrunita marti, 30.04.2019, Comisia de Disciplina din cadrul FRF a luat urmatoarele decizii:

1. FC CFR 1907 Cluj vs. FC Viitorul Constanta – Comportare suporteri – In baza art. 82.1. cu 3 b, raportat la art. 83.2.c și 54.2.6 din RD, se sanctioneaza clubul FC CFR 1907 Cluj cu o penalitate sportiva de 5.000 lei.

2. Popovici Sergiu vs. CS Gaz Metan Medias – Neexecutare Hotarare Comisia de Recurs – Se respinge actiunea ca prematur introdusa.

3. FC Botosani vs. CSM Poli Iasi – Eliminare – In baza art. 63.1.b, coroborat cu 63.2.4.a și 2.5 din RD, se sanctioneaza jucatorul Holzmann Marcel (FC Botosani) cu suspendare pentru trei jocuri si o penalitate sportiva de 5.000 lei.

4. AFC Dunarea 2005 Calarasi vs. FC Hermannstadt – Incidente spectatori – In baza art. 12, 14 bis si 15 din RD, coroborat cu art. 58.1.q din ROAF, se sanctioneaza clubul AFC Dunarea 2005 Calarasi cu o penalitate sportiva de 2.500 lei; In baza art. 82.2. și 3 b, raportat la art. 83.2.C si 54.2 si 6 din RD, se sanctioneaza clubul FC Hermannstadt cu o penalitate sportiva de 5.000 lei", se arata in comunicatul de pe site-ul oficial al LPF.