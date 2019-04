CFR CLUJ - VIITORUL 0-1 LIVE | GOOOOOL RIVALDINHO!!! Faza superba a oaspetilor

Comentam impreuna toate fazele din CFR CLUJ - VIITORUL pe www.sport.ro, Facebook/Sport.ro si in aplicatia de mobil Sport.ro.

CFR CLUJ 0-1 VIITORUL



Min 19. Dragus primeste galben la o faza la care a incercat sa trimita din alunecare spre poarta si s-a ciocnit cu Arlauskis.

Min 14. GOOOOL VIITORUL! Faza superba a oaspetilor, Houri ii trimite lui Rivaldinho in careu iar acesta trimite in diagonala langa bara, fara sanse pentru Arlauskis.

Min 12. Costache reuseste o faza frumoasa, sutul nu ii pune insa probleme lui Cojocaru

Min 6. Taru primeste cartonas galben dupa un fault asupra lui Costache care scapa singur in flancul stang.

Min 4. Deac are prima ocazie a meciului, insa intra in unghi si sutul cu dreptul se duce in plasa laterala.

CFR Cluj incearca sa cucereasca un nou titlu dupa ce a fost eliminata in semifinalele Cupei Romaniei de catre Astra si spera sa ajunga din nou la 5 puncte peste FCSB. Adversara este insa Viitorul, cea care spera la locul 3 la finalul sezonului si care a reusit calificarea in finala Cupei.

Viitorul a pierdut un singur meci in play-off, in partida tur de pe propriul teren contra celor de la CFR, Paun marcand atunci unicul gol. De la CFR Cluj va lipsi George Tucudean, cel care a marcat golul victoriei etapa trecuta cu Sepsi. Conform Digi Sport, Tucudean a suferit o recidiva a accidentarii la coapsa ce a dus la ratarea partidelor nationalei Romaniei cu Suedia si Insulele Feroe.

Ianis Hagi este unul dintre cei mai in forma jucatori din Liga 1 - el a reusit 4 goluri in ultimele 3 partide.

CFR Cluj:

Arlauskis - Manea, Vinicius, Boli, Camora - Bordeianu, Culio, Djokovic - C. Deac, I. Costache, Omrani

Rezerve: Jesus Fernandez - Peteleu, Muresan, Itu, Moutinho, A. Paun, C. Bud

Viitorul:

Cojocaru - Mladen, Taru, V. Ghita, De Nooijer - T. Baluta, Vana, Houri - I. Hagi, Dragus, Rivaldinho

Rezerve: Tordai - V. Achim, A. Ciobanu, G. Ganea, P. Iacob, Eric, R. Boboc

VEZI SI:



**Super interviu cu Adi Popa la ZI-LE LIBERE! (varianta FULL)

Aboneaza-te AICI la canalul nostru de YouTube