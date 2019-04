CFR CLUJ - VIITORUL 3-1 | Gest incredibil facut de Dan Petrescu la pauza: "Prima data cand mi se intampla asta!" Ce le-a facut jucatorilor

Dan Petrescu este la 4 puncte de castigarea titlului pentru al 2-lea an consecutiv. El a decis sa ia masuri extreme la pauza partidei cu Viitorul, cand CFR era condusa cu 1-0: a aratat cu degetul jucatorii care nu au avut evolutii bune in prima repriza!

"100% e primul meci ca antrenor la CFR cand sunt condus acasa. Anul trecut cand am fost aici, mereu am inscris primii. Viitorul poate sa surprinda pe oricine, oricand, toata lumea stie ce echipa buna e. Am vazut pareri ca nu am facut o prima repriza buna, insa nu este asa. A fost o repriza dominata de noi, ei au marcat prima data cand au intrat in careu.



In repriza a doua le-am spus sa continue, le-am spus si pe nume unor jucatori ca nu au jucat ce trebuia si trebuie sa creasca nivelul si au facut-o. Camora a marcat un gol extraordinar, dar noi lucram foarte mult si la auturi, de asta statea el in acea pozitie. A aratat de ce este un lider. Prima repriza nu a fost foarte buna pentru el, apoi a ridicat nivelul si a aratat ca el e un lider.



Nu mai spun cum a fost cand voiam sa pregatesc echipa si m-am trezit fara Tucudean. Cu toate astea, baietii au aratat fotbal, un meci castigat fara drept de apel. A fost si acel moment psihologic cand Manea a respins de pe linia portii, daca marcau golul de 2-0 nu cred ca mai reveneam.



Mereu suntem fericiti cand ne vedem inainte de meci (cu Gica Hagi), la final unul e normal ca unul sa fie nefericit. E greu sa vorbesc acum cu el. Trebuie sa ne concentram 100% la meciul cu Astra, am inteles ca au jucat foarte bine cu FCSB" a spus Dan Petrescu la Digi Sport.

Camora, certat si apoi erou

Mario Camora a marcat golul egalarii pentru CFR Cluj, reusita despre care Gica Hagi a spus ca a decis partida. Portughezul a declarat la final ca discursul lui Dan Petrescu a fost extrem de important pentru moralul echipei.

"La pauza, Mister a vorbit cu noi, ne-a dat incredere sa jucam fotbal si asta am facut. A fost un meci foarte greu. Era importanta victoria să castigam, sa refacem diferenta de 5 puncte. In repriza a doua, i-am dominat clar. Dupa mine, Viitorul este cea mai in forma echipa si care joaca un fotbal foarte bun" a spus Camora.